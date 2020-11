Polícia Civil realiza prisões em dois bairros da cidade

Polícia Civil realizou a prisão de dois homens por cumprimento de mandados de prisão em Alegrete. As ações foram realizadas nos bairros Canudos e Cohab Vera Cruz.

Um dos indivíduos ,de 36 anos, foi preso com mandado de prisão em seu desfavor devido a um roubo. Ele estava no bairro Canudo e foi autor de um roubo a pedestre, onde subtraiu da vítima um aparelho celular, fato ocorrido na Passarela dos trilhos, existente no acesso ao bairro Vila Nova.

Já a segunda prisão, também, por cumprimento de mandado foi no bairro Cohab Vera Cruz. Um idoso, de 65 anos, foi autor de ameaças relacionadas à Lei Maria da Penha contra sua ex-companheira. Ambos os mandados foram expedidos pela Comarca local.

O trabalho da Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª DPPA, foi realizado na segunda-feira(9), e teve a coordenação do Delegado Maurício Arruda.