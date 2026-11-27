A Polícia Civil de Alegrete intensificou as ações de combate aos crimes de estelionato praticados pela internet e recuperou, nos últimos dias, dois equipamentos avaliados em aproximadamente R$ 11 mil. Os bens, um refrigerador e uma máquina de gelo, foram localizados no decorrer de ações de investigação e repressão às fraudes virtuais.

O trabalho foi realizado pela Delegacia de Polícia de Alegrete, vinculada ao Departamento de Polícia do Interior (DPI) e à 4ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (4ª DPRI).

Conforme o delegadoWellington da Silva Pinheiro, a recuperação dos equipamentos representa um importante resultado no enfrentamento aos golpes praticados em ambientes virtuais, especialmente nas negociações realizadas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

“Além de buscar a identificação e a responsabilização dos envolvidos, a Polícia Civil atua para recuperar os bens e minimizar os prejuízos causados às vítimas desse tipo de crime”, pontuou o policial.

Polícia Civil alerta para golpes em negociações pela internet

Diante da recorrência de fraudes em transações comerciais virtuais, a Polícia Civil reforça o alerta à população para que adote cuidados antes de realizar compras e vendas pela internet.

Entre as principais orientações estão desconfiar de ofertas com preços muito abaixo dos valores de mercado, verificar a identidade dos envolvidos na negociação e jamais efetuar pagamentos sem antes confirmar a legitimidade da transação.

A instituição também chama a atenção de quem comercializa produtos pela internet: não entregar mercadorias mediante a simples apresentação de comprovantes de pagamento. É fundamental confirmar se o valor foi efetivamente creditado na conta bancária.

Em caso de suspeita ou confirmação de fraude, a recomendação é preservar conversas, comprovantes de pagamento e demais informações relacionadas à negociação, além de registrar imediatamente a ocorrência policial.

A Polícia Civil destaca que seguirá atuando de forma firme na repressão aos crimes de estelionato virtual e ressalta que a informação e a prevenção são ferramentas fundamentais para evitar novos golpes e proteger a população.