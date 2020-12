Polícia de SP prende mulher por participação em assalto de Criciúma

Encontrada na zona sul de SP, ela foi presa pelos crimes de posse ilegal de armas e tráfico de drogas. Todos os objetos foram apreendidos.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta quarta-feira (2), na zona sul da capital paulista, uma mulher pela participação no assalto de uma quadrilha a uma agência bancária em Criciúma (SC), que resultou em trocas de tiros com policiais militares na madrugada de terça (1º). Ela foi presa por crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência do 25º Distrito Policial, de Parelheiros, obtido pela Record TV, os investigadores receberam informações de que uma pessoa envolvida no crime em Criciúma estaria no Jardim Reimberg, na zona sul de São Paulo.

Feitas as diligências no local indicado, os policiais encontraram uma grande quantidade de de cartuchos de fuzil calibre 7,62 mm, dois carregadores de pistola calibre 9mm, seis tijolos de cocaína, dez telefones celulares, uma caixa contendo espoletas de acionamento de explosivos, um saco de tecido, conhecido por “saco de campanha”, duas bolsas de viagem e uma bolsa de viagem cor azul aparentando ser um porta-fuzil.

A mulher foi presa em flagrante e todos os objetos foram apreendidos.

Fonte: R7