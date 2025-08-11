Polícia descarta crime em morte de homem encontrado na Avenida da Integração

Trata-se de José Carlos Dias Borba, 43 anos, que estava desaparecido desde o final de junho.

Segundo familiares, José Carlos foi visto pela última vez por volta do dia 23 de junho, na Praça Nova, região central da cidade. Antes de desaparecer, ele vivia em uma pequena barraca montada na própria Avenida da Integração.

A família relatou que, após o sumiço, percorreu diversos pontos da cidade e conversou com amigos e conhecidos que conviviam com ele diariamente, mas ninguém soube informar onde ele poderia estar.

De acordo com a delegada Fernanda Mendonça, responsável pela investigação, o reconhecimento oficial foi realizado nesta segunda-feira (11). Quanto à causa da morte, não foram encontrados sinais de violência, o que indica, em princípio, morte por causas naturais. Porém, devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível obter mais detalhes.