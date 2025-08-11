Polícia descarta crime em morte de homem encontrado na Avenida da Integração

A família confirmou a identidade do corpo localizado na última sexta-feira (8) em avançado estado de decomposição em uma área de mata próxima à Avenida da Integração, em Alegrete

11 de agosto de 2025 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política, Saúde 0

Trata-se de José Carlos Dias Borba, 43 anos, que estava desaparecido desde o final de junho.

Segundo familiares, José Carlos foi visto pela última vez por volta do dia 23 de junho, na Praça Nova, região central da cidade. Antes de desaparecer, ele vivia em uma pequena barraca montada na própria Avenida da Integração.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A família relatou que, após o sumiço, percorreu diversos pontos da cidade e conversou com amigos e conhecidos que conviviam com ele diariamente, mas ninguém soube informar onde ele poderia estar.

De acordo com a delegada Fernanda Mendonça, responsável pela investigação, o reconhecimento oficial foi realizado nesta segunda-feira (11). Quanto à causa da morte, não foram encontrados sinais de violência, o que indica, em princípio, morte por causas naturais. Porém, devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível obter mais detalhes.

PAT no Telegram ? Sim. Clique AQUI e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo! É de graça.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Mais antigas
O mais novo Mais Votados
Comentários em linha
Exibir todos os comentários