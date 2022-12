Polícia encontra corpos no porta-malas de carro incendiado em Porto Alegre

A Polícia Civil encontrou, na madrugada desta segunda-feira (5), dois corpos dentro do porta-malas de um carro incendiado em Porto Alegre. As identidades das vítimas ainda não foram descobertas, pois os corpos estavam carbonizados. No entanto, de acordo com a polícia, é possível afirmar que são um homem e uma mulher.

O carro foi localizado em uma rua do bairro Rubem Berta, conforme o delegado Tiago Roberto Zaidan, responsável pelo caso.

“Na Rua dos Maias, foi encontrado o carro totalmente queimado com dois corpos no porta-malas, um homem e uma mulher. Por meio da placa que estava no veículo, vimos que não consta registro de furto ou roubo. Uma das vítimas provavelmente tinha uma lesão na cabeça, situação que vai poder ser atestada por meio de perícia”, explica o delegado Zaidan.

A Polícia Civil diz que ainda não tem suspeitos de terem cometido o crime e investiga qual poderia ser a motivação.

Por Eduardo Paganella, RBS TV e g1 RS