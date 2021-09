Polícia esclarece que pessoas que abordaram mães trabalham com fotos em Alegrete

A Polícia Civil de Alegrete esclareceu a postagem que circulava ontem à noite em grupos de WattsApp. A postagem que destacava que duas mães estariam na Pracinha do bairro Ibirapuitã quando chegou uma mulher querendo fazer fotos das crianças devido a inauguração de uma loja, mas sem muitos detalhes. Devido a insistência e por achar suspeita a atitude do motorista do carro, as mães saíram do local.

Nesta manhã de quarta-feira (15), o Delegado Regional, Valeriano Netto destacou que devido ao apelo de pessoas e registros de ocorrências com referência às abordagens ocorridas na cidade, por pessoas que se diziam da empresa Fox Fotografias, os quais solicitavam para tirarem fotos de crianças e tripulavam um veículo Nissan/Livina cor Prata, placa OEA2785, da cidade de Canoas.

O Setor de Investigações da 1ª DP/Alegrete, realizou algumas diligências, onde foi constatado que tal veículo está registrado em nome da empresa “FOX FOTOGRAFIAS DO SUL LTDA, CNPJ 4.242.021/0001-67” e realizado contato com a Empresa FOX através do telefone 51-34724638, onde uma funcionária da empresa, confirmou que uma equipe deles, está na cidade de Alegrete, com o veículo citado acima, com o intuito de realizar um trabalho “de-porta-em-porta” e em praças para a venda de fotografias, já que o setor sofreu muito com a pandemia.

folheto da propaganda

A funcionária informou que os funcionários que estão na cidade, dispõem de cartões com QR Code, nos quais, apareceram os dados da empresa e as fotos dos funcionários. A funcionária da empresa, solicitará para que os trabalhadores que estão em Alegrete (e que tem previsão de trabalharem um mês na cidade) compareçam na Delegacia de Polícia para identificação e demais esclarecimentos.