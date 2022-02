Polícia investiga morte de pessoas encontradas carbonizadas dentro de carro

A Polícia Civil investiga a morte de duas pessoas que foram encontradas carbonizadas dentro de um carro abandonado em Sarandi, no Norte do estado. O caso aconteceu durante a tarde de quarta-feira (16).

A suspeita é de que as vítimas são um motorista de transporte por aplicativo e o cliente, que foram dados como desaparecidos em Júlio de Castilhos, cidade onde o carro foi emplacado.

De acordo com o delegado Leandro Evandir Guimarães Antunes, titular da delegacia de polícia de Sarandi, o veículo foi localizado por volta das 17h30 de quarta em uma região de matagal próxima da Estrada do Aeroporto, no interior do município. Testemunhas viram fumaça e chamaram a polícia.

No local, os policiais encontraram o veículo, modelo Fiat Uno. Ele estava parcialmente destruído por fogo. No banco traseiro, estavam os corpos.

“Por conta do estado dos corpos, não foi possível identificá-los. A perícia ficou responsável por isso. Trabalhamos para fazer a identificação e entender o que aconteceu”, diz o delegado Antunes.

O delegado não informou mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

Fonte: G1