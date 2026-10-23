Policiais civis concluem curso tático na Argentina

Dois policiais civis que atuam na região da Fronteira Oeste concluíram, nesta sexta-feira (23), um curso tático promovido pela Prefectura Naval Argentina, em Passo de los Libres, na Argentina. A capacitação foi voltada ao aperfeiçoamento de técnicas de entrada e intervenção em ambientes durante operações policiais.

Representaram a Polícia Civil do Rio Grande do Sul os agentes Marcelo Saenger, da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) da Fronteira Oeste, e Tiago Gomes, da 1ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana.

O seminário de técnicas de allanamiento, termo utilizado na Argentina para procedimentos de ingresso em imóveis no contexto de operações policiais, teve duração de dez dias e reuniu 20 profissionais de diferentes forças de segurança do Brasil e da Argentina.

Durante as atividades, os participantes receberam treinamento voltado à execução coordenada de operações, à segurança das equipes e ao aprimoramento dos procedimentos operacionais.

Cooperação entre Brasil e Argentina

Além da formação técnica, o curso possibilitou a troca de experiências entre os profissionais dos dois países, contribuindo para a integração das instituições de segurança pública que atuam na região de fronteira.

Segundo a Polícia Civil, a cooperação internacional é importante para o enfrentamento de crimes que ultrapassam os limites territoriais e exigem atuação conjunta das forças de segurança brasileiras e argentinas.

A participação dos dois agentes integra as ações de qualificação permanente dos servidores da Polícia Civil e de fortalecimento da cooperação entre instituições de segurança pública.

A iniciativa foi promovida pela Prefectura Naval Argentina, e o encerramento oficial da capacitação ocorreu em 23 de outubro de 2026.