Policiais civis levaram o Papo Responsa aos professores da Escola Farroupilha

Papo de Responsa da Polícia Civil conversou com os professores da Escola Farroupilha, ontem.

Na manhã de quarta-feira (15/06) a equipe do Papo de Responsa da Polícia Civil de Alegrete conversou com os docentes da Escola Farroupilha.

A ação faz parte do Programa que está sendo realizado naquela comunidade escolar e teve como principal objetivo conversar sobre “Espaço escolar pós pandemia: os desafios do retorno ao mundo presencial”.

Os professores conversaram com policiais Dante Schimitz, Débora Prestes e Michele Brombilla sobre os desafios do retorno às aulas presenciais.

Segundo a professora Luciana Ramos, que fez os agendamentos dos encontros, “a aproximação com a Polícia Civil através do Papo de Responsa fortalece as ações que já são desenvolvidas pelos docentes, mas através de outras vozes”.

Fonte: 4a DPRI