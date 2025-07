Policiais de Alegrete e Cachoeirinha são absolvidos em júri popular por ocorrência de 2017

Share on Email

Conforme os autos, na madrugada daquela data, os policiais participavam de um patrulhamento ostensivo motorizado quando receberam determinação da sala de operações para intensificar o policiamento no bairro Vila da Paz. À época, havia informações de toque de recolher imposto pela facção criminosa “Bala na Cara” na região.

Segundo o registro, durante a ação, foi montada uma barricada e houve confronto com indivíduos armados. O delegado Leonel Baldasso, então titular da 1ª Delegacia de Polícia de Cachoeirinha, realizou o indiciamento dos policiais.

O julgamento ocorreu na 3ª Reunião Ordinária do Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeirinha, presidido pelo juiz Marco Luciano Wächter. Atuaram na defesa os advogados Márcio de Matos Barcelos, Nei Juarez Alfonso Colombo, Giliar Hemann Pires e Ana Carolina Filippon Stein. O Ministério Público foi representado pelo promotor Caio Isola de Aro.

Após a análise das provas e o trabalho de acusação e defesa, o Conselho de Sentença rejeitou o pedido de condenação do Ministério Público. Com isso, os réus foram absolvidos de todas as acusações.

Na sentença, o juiz-presidente declarou:

“Em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença que rejeitou o pedido do Ministério Público, declaro absolvidos os denunciados Eduardo Garcia da Silva e Timóteo Jeremias Cappa Bravo.”

O julgamento teve início pela manhã e encerrou por volta das 16h30min, com a dispensa dos jurados e agradecimento do magistrado pelo trabalho prestado.