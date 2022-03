Policiais de Alegrete e Rosário prendem abigeatários e localizam arsenal de armas, munições, materiais furtados e animais

Em ação conjunta da Brigada Militar através da Patrulha Rural de Alegrete e Rosário do Sul e Polícia Civil de ambos Municípios, dois homens que já possuem antecedentes criminais e, são considerados, um dos maiores abigeatários da região, foram presos com animais oriundos de abigeato, armas, munições e muitos outros materiais provenientes de furtos.

Um trabalho que iniciou na manhã deste dia 28, é apenas o começo da ocorrência que deverá ter outros desdobramentos em razão dos animais que estão em propriedade rural, na localidade do Querumana, divisa de Rosário do Sul com Alegrete.

Será realizada, nesta terça, a resenha dos animais que ficaram no local, diante do número de vítimas que já contataram a polícia.

De acordo com informações repassadas ao PAT, depois de diversas denúncias das vítimas de abigeato e também de furtos de vários materiais, desde eletrônicos entre outros, a Brigada Militar através das patrulhas rurais de Rosário do Sul e Alegrete, assim como, a Policia Civil, dos mesmos Municípios, com apoio da Inspetoria veterinária de Alegrete, foram à localidade do Querumana, numa propriedade rural que fica na divisa dos Municípios para averiguação.

No endereço, os policiais fizeram contato com os acusados que permitiram a entrada das equipes. Durante as revistas aos locais, os policiais encontraram muitos produtos oriundos de furtos e também animais com registro de furto/abigeato, sendo bovinos, ovinos e suínos.

Em um determinado local, na propriedade, os policiais localizaram pelegos de animais furtados(ovinos), enterrados. O trabalho ocorreu durante o dia, e várias vítimas contataram os órgãos de segurança e reconheceram tanto animais quanto objetos furtados.

Assim que os policiais encontraram os materiais, os acusados tentaram investir contra a guarnição, com chutes e empurrões, além da tentativa de fuga. Sendo que um dos acusados possui antecedente, inclusive, por homicídio. Desta forma, ambos, foram algemados.

Veja abaixo a lista dos materiais, armas e munições apreendidos.

1 gerador motobil

1 tv 32″ marca Philco

2 porcos

Animais bovinos estão aguardando a contagem total.

2 Roçadeiras marca stihl

1 esmeril marca motobil

1 motosserra marca stihl 180

1 makita modelo mcc400

1 esmerilhadeira marca bosch

1 furadeira marca bosch

Armas



1 revólver marca Rossi cal. 38, com 5 munições intactas – numeração suprimida.

1 revólver – cal. 22 marca Rossi, municiados com 7 munições intactas.

As armas estavam prontas para uso dentro da residência, em cima de uma geladeira.

1 rifle cal. 22 mod nylon 66, marca cbc,municiado com 11 munições intactas.

1 espingarda cal. 28 marca Rossi, municiada com uma munição intacta.

1 garrucha marca boito cal 32, municiada com 1 munição intacta.

As armas longas estavam enterradas ao fundo da casa de um dos acusados.

Munições apreendidas



2 munições calibre 38

2 munições calibre 32

4 munições calibre 28

11 estojos calibre 28

14 estojos de calibre 38

1 estojo de calibre 32

A guarnição da Patrulha Rural de Rosário do Sul, ainda, está realizando a ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete. A ação da Patrulha Rural de Alegrete e Rosário do Sul foi coordenada pelo Comandante do 2°RPMon, Capitão Magno Siqueira, que assumiu o comando de Alegrete há pucos dias e já reativou a Patrulha Rural com muito êxito e resultados positivos. O trabalho está sendo implementado nos mesmos métodos que já ocorre em Rosário do Sul, onde o Capitão também responde pelo Comando e esteve à frente do 3°Esquadrão de Polícia Montada (PMon), por sete anos.

Já a Polícia Civil de Alegrete estava sob o comando do Delegado Erickson de Freitas, através da Decrab.

Com imagens do PAT e da BM.