Policiais de São Borja e Santiago se deparam com acidente e salvam homem na BR 472

Compartilhe















Os Agentes da Polícia Civil das delegacias de São Borja e Santiago que retornavam de uma operação na cidade de Itaqui, se deparam com um grave acidenta na BR 472, no local haviam pessoas sinalizando e um homem deitado no asfalto.

Imediatamente os policiais tomaram as providências de sinalizar o local e acionar o socorro e a Polícia Rodoviária Federal por ser uma rodovia de sua competência. Verificou- se que um veículo Voyage, branco da empresa Mercedez de Ijuí capotou e o motorista ficou bastante ferido, mas mesmo assim arrastou-se por um barranco até o asfalto para pedir socorro.

O homem é gerente de vendas da empresa, e informou que é a primeira vez que faz o trajeto para Uruguaiana e não sabia que o asfalto era ruim, sendo que perdeu o controle do veículo vindo a capotar.

Compareceu no Local o Corpo de Bombeiros de São Borja e encaminhou a vítima ao Hospital de Ivan Goulart para atendimento. A PRF compareceu no local para as providências cabíveis. O Carro teve perda total.

Fonte e crédito: Redação – SB News