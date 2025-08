Policiais Militares salvam adolescente na ponte férrea em Alegrete

A ação rápida e coordenada de dois policiais militares impediu que a jovem atentasse contra a própria vida.

A jovem, moradora do bairro Saint Pastous, na zona leste da cidade, foi vista sentada sobre um dos pilares da estrutura metálica, com os pés projetados para fora. Ela estava acompanhada de uma amiga de 13 anos, que ficou em estado de choque e não conseguia intervir.

Durante a aproximação, a jovem, que afirmou estar em tratamento psiquiátrico, repetia frases desconexas. Os policiais acionaram, imediatamente, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), enquanto tentavam conter a situação apenas com diálogo.

No entanto, diante do agravamento do quadro e da proximidade da jovem com a borda do pilar, os policiais decidiram intervir. Em uma ação sincronizada, o soldado Glasenapp puxou a jovem no momento crítico e, na sequência, o soldado Ricardo a agarrou firmemente, impedindo a queda.

A adolescente foi contida com segurança até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros, formada pelo Sargento Cadona e o Soldado Tavares, que assumiram a remoção da vítima para um ponto seguro. A equipe do SAMU, com a técnica Viviane e o socorrista Gideão, realizou o primeiro atendimento e a conduziu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Guarda Municipal também esteve presente.

O Soldado Ricardo, que participou da contenção final, possui histórico de resgates, incluindo o salvamento de dois bebês em ocorrências anteriores. O caso mais recente reforça a importância da atuação ágil e técnica das forças de segurança pública. O episódio mobilizou diferentes órgãos e reafirma o papel fundamental da integração entre Brigada Militar, Bombeiros, SAMU e Guarda Municipal na preservação da vida.