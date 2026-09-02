Policiais poderão contar até dez anos de outras atividades para aposentadoria integral

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (1º), um projeto que altera as regras para a aposentadoria de policiais e bombeiros militares. A proposta reduz o tempo mínimo de atividade militar necessário para que os profissionais tenham direito à remuneração integral na inatividade.

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Atualmente, homens precisam cumprir 35 anos de serviço, sendo pelo menos 30 anos em atividade militar, para ter direito à aposentadoria integral, com remuneração equivalente à recebida na ativa. Quando o tempo mínimo não é alcançado, o benefício é calculado de forma proporcional ao período de serviço.

Pelo texto aprovado, os homens continuarão precisando de 35 anos de serviço, mas o tempo mínimo de atividade militar cairá para 25 anos. Para as mulheres, serão exigidos 32 anos de serviço, dos quais pelo menos 22 anos em atividade militar.

Na prática, a mudança permite que policiais e bombeiros contabilizem até dez anos de atividades não militares e, ainda assim, alcancem os requisitos para a aposentadoria integral.

A possibilidade de contar esse período era uma das reivindicações das categorias. O argumento é de que regra semelhante já é aplicada aos integrantes das polícias da União, como a Polícia Federal.

Tempo em outras instituições

O projeto também estabelece que o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas, em outras forças auxiliares e em instituições policiais civis ou militares poderá ser considerado como tempo de natureza militar. Para isso, deverá haver compatibilidade funcional e comprovação documental do período trabalhado.

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Outra mudança prevista no texto determina que o ingresso nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares deverá observar o princípio da isonomia entre homens e mulheres. Ficam proibidas restrições, limitações ou reservas de vagas baseadas em gênero, salvo quando houver justificativa comprovada pela natureza da função.

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Justificativa

O relator da proposta, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), defendeu regras diferenciadas para os profissionais de segurança pública em razão dos riscos associados à atividade. Segundo o parlamentar, policiais e bombeiros estão diariamente expostos ao enfrentamento da criminalidade organizada, do tráfico de drogas e da violência urbana, além de situações que podem colocar em risco sua integridade física e emocional.

Projeto ainda será analisado pelo Senado

Apesar da aprovação na Câmara, a mudança ainda não entra em vigor. O projeto seguirá agora para análise do Senado Federal e, caso seja aprovado, dependerá da sanção presidencial para se tornar lei. A proposta, apresentada originalmente em 2023, voltou à pauta do Congresso em meio ao período eleitoral e agora avança para uma nova etapa de tramitação.