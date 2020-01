Policial ajuda a salvar bebê que se engasgou com leite em Santa Rosa: ‘Estava no lugar certo e na hora certa’

Ao se aproximar do local, a mãe, Sheila Ferreira, relatou a ele que a criança estava afogada com o leite materno e não conseguia respirar. Foi então que Almeida pegou Joaquim, aplicou técnicas de primeiros socorros e conseguiu reanimar o bebê.

“Na adrenalina, não temos muito a noção do que está acontecendo. Hoje quando me encontrei com eles, vi ele dormindo, foi mais emocionante”, conta, com emoção, o policial.

“Neste caso, de bebês afogados na amamentação, orienta-se colocar a pessoa de bruços, no antebraço e pressionar as costas do bebê. Mas tem que cuidar para não ser tão forte, devido a fragilidade do recém-nascido. Também é preciso chamar a emergência para auxiliar na condução e no próprio salvamento”, orienta Almeida.

Fonte: G1