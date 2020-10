Policial Civil flagra trio com armas e objetos de pesca na Sanga do Lagoão

Compartilhar















Na manhã de terça-feira (29), um policial civil lotado na Delegacia de Polícia de Alegrete entregou produtos apreendidos próximo à Sanga do Lagoão na localidade do Pai-Passo.

Segundo informações, ele estava de folga quando soube por um vizinho que havia três homens dentro de uma propriedade rural, em atitude suspeita.

Os arrendatários comunicaram o policial que tem uma propriedade próxima ao local e acabaram flagrando três indivíduos que já estavam adentrando o mato de uma das fazendas.

Um dos proprietários de uma das fazendas próxima a sanga notou que três indivíduos teriam descido de um carro e caminhado em direção ao mato.

Tão logo outro fazendeiro de 56 anos, entrou em contato com o policial eles saíram atrás do trio. Eles foram abordados em área particular e não tinham autorização para estar na propriedade rural. Os três homens com idade entre 40, 41 e 57 anos, foram identificados pelo policial civil que fez a abordagem próximo a sanga do Lagoão.

O policial entrou em contato com o delegado que decretou a apreensão dos objetos e ordenou a liberação dos indivíduos. Foi apreendido uma rede de pesca, três facões, uma faca, dois aparelhos celulares, um molinete, linhas de pescas artesanais, quatro lanternas recarregáveis, um frasco de repelente e um litro de aguardente.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como perturbação da tranquilidade e o material foi entregue na delegacia.

Julio César Santos