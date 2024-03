Policial militar é agredida em briga entre mãe e filha

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No endereço indicado, uma mãe de 33 anos e sua filha de 17 anos estavam envolvidas em um confronto físico.

Assim que os policiais se aproximaram para intervir, a filha, visivelmente embriagada, juntamente com sua mãe, investiu contra os policiais. A menor desferiu um soco no rosto de uma policial, enquanto um terceiro indivíduo, um amigo das envolvidas de 23 anos, segurou a policial e foi novamente atingida com um chute na boca.

Dada a intensidade da situação, uma segunda guarnição foi solicitada e chegou rapidamente para prestar apoio. Tendo em vista a resistência das envolvidas e seus sinais de embriaguez, mãe e filha foram algemadas e conduzidas primeiramente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente à Delegacia de Polícia.

Devido à menoridade da filha, foi elaborado um registro simplificado, incluindo acusações de desacato, ameaça, resistência e lesão corporal tanto para ela quanto para sua mãe. Destacando que a progenitora foi uma das responsáveis pela menor ter consumido bebida alcoólica, conforme relato.