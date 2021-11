Na sessão da Câmara de Vereadores realizada na quinta-feira(18), no dia em que a Brigada Militar completou 184 anos, a vereadora Dileusa Alves ingressou na Câmra de Vereadores com uma Moção de Aplauso ao 2º RPMON de Alegrete em destaque o policial militar soldado Marcos Vinícius de Oliveira.

A Moção em destaque ao Soldado Marcos Vinicius de Oliveira, do 2° RPMon, foi pelo reconhecimento ao trabalho realizado desde que retornou a Alegrete, no ano de 2016, não medindo esforços para colaborar e buscando sempre alternativas quando se trata da Causa Animal, em especial a entidade ONG OPAA.

O soldado Marcos Vinicius Oliveira de Oliveira é natural de Alegrete, filho de Marco Antônio Oliveira(policial militar aposentado) e Claudia Rosane Ortiz, casado com Veronica Severo, pai de Pietro (7 anos) e de Manuela (4 meses). O bisavô de Marcos também honrou a farda com muito orgulho, sendo ele, a terceira geração da família a integrar a Instituição que é um Patrimônio do povo Gaúcho.

Marcos ingressou na Brigada Militar em 2005 como policial temporário, aqui na cidade e permaneceu por 3 anos. Em 2009 retornou as fileiras da Brigada Militar, já concursado, na cidade de Viamão/RS onde serviu no 18º Batalhão de Policia Militar no Pelotão de Operações Especiais por 8 anos.

Transferido para Alegrete em 2016, passou a partir deste ano, fazer parte do efetivo do 2º Esquadrão de Policiamento Montado de Alegrete até os dias atuais. Ele possui Curso de Capacitação de Salvamento Aquático no Mar, onde atuou em 8 edições de Operação Golfinho como salva-vidas, também se destacando, realizando inúmeros salvamentos por todo litoral gaúcho.

Desta forma, obteve “Menção Honrosa” como reconhecimento pelo excelente trabalho desempenhado.

O soldado também, participou do Curso de Controle de Distúrbios Civis (tropa de choque) para Operadores; Curso de Habilitação de Armas não Letais (TASER); Curso de Direção de Veículos Emergenciais pela Brigada Militar; Curso de Gerenciamento de Crise pelo SENASP.

Possui diploma “Honra ao Mérito” concedida pelo Comandante do 2º Esqd. PMon. de Alegrete e “Título de Mérito Legislativo” como reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Comunidade Alegretense, conforme Decreto Legislativo nº 1028/2019.

A Brigada Militar é um dos esteios que está sempre presente no combate a toda essa crescente criminalidade. Em Alegrete, todas as entrevistas do PAT com o Comandante do 2°RPMon no Município, Capitão Jean Quatrin, os números apresentados demonstram a eficácia do policiamento na cidade.

Apesar do déficit de efetivo na Brigada Militar que vem de longa data, o trabalho é realizado com excelência. Em Alegrete, também já foram evidenciados outras ações que vão além do combate ao crime, mas salvar vidas, por exemplo.

Como inúmeras matérias veiculadas de salvamentos nas águas do Rio Ibirapuitã, na Ponte Borges Medeiros, em residências e outras ações que também demonstram a solidariedade, empatia e humanidade desses guerreiros.