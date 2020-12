Policial Militar realiza o sonho do pequeno Anthony em Alegrete

Compartilhe















Os sonhos das crianças são infinitos e neles predominam a pureza dos gestos e dos pensamentos. A inocência transcende em cada gesto e, muitas vezes, algo que pode parecer simples para muitos, é o ápice para os pequenos. Neste ano, que nada foi “normal”, esse período de Natal também não está sendo diferente para muitas famílias. Mas um dos grandes sonhos do pequeno Anthony Santos de Quadros, de sete anos, foi realizado na última semana.

Elizete Santos, avó, do alegretense esteve no Quartel da Brigada Militar e comentou com os policiais militares sobre o sonho do neto de ter um boné da Brigada. Ao ouvir todo relato da moradora do bairro Nilson Soares Gonçalves, o sargento Roberto de Oliveira disse à avó que fosse ao Quartel no outro dia que ele iria presentear Anthony com uma boina.

Como o combinado, no outro dia lá estava Anthony e sua avó. Ao ver os policiais militares e entrar no Quartel, ele visivelmente ficou muito emocionado. Os olhos não escondiam o brilho de tanta felicidade. Anthony foi convidado a conhecer o local e as viaturas. Ele entrou, sentou, conheceu um pouco de como é o trabalho de seus ídolos e foi agraciado com a boina.

A avó relatou aos policiais militares que Anthony desde muito pequeno se comove ao ver policiais na televisão e, se alguma viatura passa em frente à casa ou ele visualiza quando está no centro o desejo é sempre correr e dar um abraço nos PMs. “Ele chora de alegria, é algo que não tem explicação o desejo que ele tem em ser policial. Anthony começou a falar com três anos, foi uma luta muito grande e ver esse amor que ele tem pelos policiais é incrível. Desde que ele ganhou a boina, só tira da cabeça para tomar banho e mais nada, até quando vai dormir está com ela. Vamos lutar muito para que ele seja o policial que tanto vislumbra” disse a avó.

Sargento Roberto, comentou que ao ouvir o relato sobre o Anthony não tem como não se emocionar, pois as crianças são seres inocentes e tudo o que eles oferecem é verdadeiro. Sem contar que foi possível realizar o sonho dele e levá-lo para conhecer o ambiente daquelas pessoas que ele tanto admira. ” A avó nos procurou para dizer desse carinho do neto pela polícia militar. Que o sonho é ser policial quando crescer e fala na Swat” – lembrou.

Por telefone, a reportagem tentou falar com Anthony, mas a emoção foi muito forte e ele não conseguiu. Porém, resumiu em dizer que está muito feliz.

“Não foi apenas ele quem ganhou o presente, nós ganhamos muito mais pois ter esse carinho de um menino que sabe admirar aqueles que estão na linha de frente para protegê-lo e a sociedade. Isso nos conforta e nos dá forças e energia para o dia a dia. Ficamos todos comovidos com a visita dele. Não só eu, como todos os colegas que estavam no quartel” – completou o sargento.

Flaviane Antolini Favero