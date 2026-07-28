Policial penal morre cinco dias após grave acidente na BR-290, no Durasnal; ela é a segunda vítima fatal da colisão

A servidora pública, que atuava na Modulada de Uruguaiana, estava internada em um hospital de Santa Maria desde a data da colisão e não resistiu aos ferimentos.

Com a confirmação do óbito, o acidente passa a contabilizar duas vítimas fatais. A primeira morte foi registrada ainda no local da ocorrência: a fisioterapeuta Camila Martins Luiz, de 35 anos, que estava no Jeep Compass envolvido na colisão.

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O acidente aconteceu na manhã da última quarta-feira (22), por volta das 7h, no km 545 da BR-290, nas proximidades da localidade de Durasnal, a cerca de 40 quilômetros de Alegrete. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Jeep Compass, com placas de São Gabriel, seguia no sentido Rosário do Sul–Alegrete quando colidiu frontalmente com um Renault Duster, emplacado em Uruguaiana, que trafegava no sentido contrário.

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No Renault Duster estavam Christiele e o marido, de 44 anos, que conduzia o veículo. O casal seguia viagem de Uruguaiana para Porto Alegre. Ambos ficaram presos às ferragens e precisaram ser retirados pelas equipes de resgate.

Após o atendimento inicial, Christiele foi encaminhada para a Santa Casa de Caridade de Alegrete, onde passou por cirurgia. Devido à gravidade do quadro clínico, posteriormente foi transferida para Santa Maria, onde permaneceu internada até esta segunda-feira.

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O marido da policial penal continua hospitalizado na UTI da Santa Casa de Caridade de Alegrete. Até o momento, não houve divulgação oficial sobre a atualização do estado de saúde.

No Jeep Compass viajava uma equipe ligada à empresa Minerva Foods. A fisioterapeuta Camila Martins Luiz, que também era servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Nova do Sul, morreu no local. O motorista e outra passageira tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico.

A confirmação da morte de Christiele provocou manifestações de pesar entre familiares, amigos, colegas de trabalho e integrantes de grupos dos quais ela participava. A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) divulgou nota lamentando o falecimento da policial penal e destacando sua atuação profissional no sistema penitenciário gaúcho.

Natural de Uruguaiana, Christiele era conhecida também pela participação em atividades ligadas ao off-road. Ela integrava o grupo Fronteira Off-Road Uruguaiana 4×4, onde mantinha vínculos de amizade e participava de encontros e trilhas ao lado do marido.