Polo do Angico é destaque estadual com reportagem premiada de jornalista do Portal Alegrete Tudo

A cidade de Alegrete conquistou reconhecimento estadual na primeira edição do Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul (PEEF-RS). O jornalista Júlio Cesar Santos, do Portal Alegrete Tudo, garantiu o segundo lugar na categoria Imprensa com a reportagem “Educação Fiscal ganha destaque na gincana de 34 anos da EMEB João Cadore no Polo do Angico”.

A premiação foi entregue na noite de terça-feira, em cerimônia realizada no Teatro Dante Barone, na sede da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS), em Porto Alegre. O evento foi promovido pela Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul (Afisvec), em parceria com o Parlamento Gaúcho.

Leia mais: Gente que inspira: entre altos e baixos, alegretense se firmou no meio empresarial de Floripa

O trabalho jornalístico destacou as atividades de educação fiscal desenvolvidas na Escola Municipal de Educação Básica João Cadore, localizada no Polo do Angico, comunidade situada a aproximadamente 75 quilômetros da área urbana de Alegrete. A reportagem mostrou como o tema foi abordado durante a gincana comemorativa aos 34 anos da instituição, valorizando o trabalho desenvolvido pela comunidade escolar.

Ao comentar a conquista, Júlio destacou a satisfação pelo reconhecimento e pela oportunidade de apresentar uma iniciativa realizada no município.

“Uma grande satisfação ter esse reconhecimento e poder mostrar o trabalho sobre o tema realizado em Alegrete numa escola municipal, num polo distante 75 km da cidade. Muito honrado pelo prêmio e poder contribuir com o tema”, afirmou o jornalista.

Leia mais:Garanta seu lugar: festa de 10 anos da Musical Ibaldo terá Banda Leblon e renda beneficente

A reportagem de Alegrete também concorreu na etapa nacional da premiação, mas não avançou para a final, que será realizada em Brasília. O Rio Grande do Sul teve dois representantes na fase final nacional: Tupanciretã, na categoria Instituições, e Santa Maria, na categoria Tecnologia.

Reconhecimento à educação fiscal no Estado

A primeira edição estadual do prêmio recebeu 145 inscrições, distribuídas em quatro categorias: Escolas, Instituições, Imprensa e Tecnologia. O Rio Grande do Sul também se destaca nacionalmente pelo número de trabalhos inscritos na premiação.

Após uma seleção por pontuação mínima, foram definidos nove finalistas e dez municípios reconhecidos. Além dos projetos premiados, quatro instituições públicas de ensino receberam homenagens.

Durante a cerimônia, o presidente da Afisvec, Marcelo Ramos de Mello, ressaltou que a criação do prêmio estadual era um projeto desejado em gestões anteriores e que se concretizou durante a administração de Eduardo Jaeger (2024-2026), atual vice-presidente da entidade.

Já o presidente da Assembleia Legislativa, Sergio Peres, destacou a importância da educação fiscal para a formação cidadã e para a compreensão da aplicação dos recursos arrecadados por meio dos tributos.

Em sua primeira edição, o PEEF-RS recebeu 145 projetos: 113 na categoria Escolas, 20 em Instituições, seis em Imprensa e seis em Tecnologia. Para a coordenadora do evento, Ana Carolina Bernardim de Melo, o número de inscrições demonstra o alcance da iniciativa e o interesse de diferentes segmentos em promover a conscientização sobre a importância dos tributos e sua relação com o desenvolvimento da sociedade.

Ana Carolina também agradeceu às iniciativas que incentivam a Educação Fiscal, entre elas o Programa de Integração Tributária (PIT), instituído pela Lei nº 12.868, de 18 de dezembro de 2007. O programa incentiva e avalia ações municipais de interesse comum aos municípios e ao Estado, voltadas ao crescimento da arrecadação do ICMS. A coordenadora agradeceu ainda a todos que contribuíram para a realização do evento, incluindo as equipes de avaliação e a comissão julgadora.

Confira os vencedores da primeira edição estadual

Imprensa

1º lugar: Jean Peixoto – Site do Sinepe/RS.

2º lugar: Júlio Cesar Santos da Luz – Portal Alegrete Tudo.

Tecnologia

1º lugar: Educafiscal – Município de Esteio.

2º lugar: Plataforma LucIA – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Instituições

1º lugar: DIEF – Desafio Intermunicipal de Educação Fiscal – Municípios de Tupanciretã e Lavras do Sul.

2º lugar: Edufisco na Copa – Secretaria Municipal da Fazenda de Erechim.

Escolas

1º lugar: Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonar Ricardo Bauer – Brochier.

2º lugar: Escola Municipal de Ensino Fundamental Cel. Augusto Álvaro de Carvalho – Santa Vitória do Palmar.

3º lugar: Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Arthur da Costa e Silva – Porto Xavier.

A conquista de Júlio Cesar Santos representa o reconhecimento do trabalho jornalístico desenvolvido em Alegrete e da importância de dar visibilidade a projetos educacionais realizados também nas comunidades mais distantes da área urbana. A reportagem premiada levou ao cenário estadual uma experiência da educação municipal alegretense, mostrando como a conscientização sobre os tributos e sua função social pode começar dentro da escola e alcançar toda a comunidade.

Fotos: Vitor Ceolin