Polo do Angico-única escola municipal destaque entre mais de 480 escolas do RS no Programa Geração Consciente

A EMEB João Cadore – Polo Educacional do Angico – está entre 485 escolas participantes de todo o Rio Grande do Sul, que alcançaram classificação estadual do Programa Geração Consciente deste ano.
E esta EMEB localizada no interior, a mais de 50 km da cidade, está dentre as cinco escolas participantes de Alegrete e conquistou o 1º lugar. Essa conquista garantiu à EMEB João Cadore a classificação para participar da Arena Geração Consciente, em Uruguaiana no dia 11, quando os estudantes vivenciaram uma experiência especial, marcada por aprendizados, integração, troca de experiências e protagonismo juvenil.
“Foi um momento de celebrar todo o trabalho desenvolvido ao longo do programa, reforçando a importância de uma educação que promove conhecimento, consciência, saúde e escolhas responsáveis, comentou a professora Onira Souza.
Essas conquistas representam o compromisso da escola com a formação de jovens conscientes, protagonistas e preparados para transformar o futuro.
Trajetória até a conquista
O Pólo do Angico se inscreveu neste projeto estadual por acreditar que seus jovens devem fazer escolhas saudáveis, valorizar a vida e construir um futuro com boas escolhas e oportunidades. Alunos dos 6º ao 9º ano se engajaram nas atividades de forma intensa e a escola foi a única municipal a se destacar neste projeto, segundo a professora coordenadora pedagógica da EMEB, Onira Souza.
O eixo aprendizagem sócio- emocional foi trabalhado nas três oficinas propostas pelo Projeto, sendo a primeira com jogo protegendo sonhos, a outras foi por produções reflexivas que se transformou em um livro que foi lançado na última feira do livro e por última, os estudantes participaram da roda de conversa com a psicóloga Joseana Fagundes.
Já no segundo eixo do Projeto foi trabalhado sobre o bulliyng, tema que afeta muitos estudantes e teve palestra com o psicólogo Márcio Duarte falou sobre o tema na escola e contou com a participação do CRAS CREAs, Também teve a participaram da Rede de Apoio a Escola (RAE), com Marilene Vargas e o Poder Judiciário com advogado Onei Nicola.
Nas oficinas do terceiro tema foi sobre prevenção combinada e direitos sexuais reprodutivos. Ela foi trabalhada incentivando cada aluno a cuidar -se com a enfermeira, Deise Nunes, da ESF itinerante que vai ao Polo. Depois, cada aluno fez o papel de jornalista na oficina Exta Extra, numa dinâmica e lerem noticias sobre esse tema. E, por último, houve a brincadeira fato ou mito para instigar os estudantes saberem o que realmente é verdade em relações a saúde, tanto de meninos como meninas e questões sexuais.
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