Polo do Jacaraí mantém tradição de entregar notas nas porteira do interior de Alegrete

No começo desta semana, o Polo do Jacaraí realizou mais uma edição da “Entrega de Notas na Porteira”, uma iniciativa que aproxima a escola das famílias e transforma a entrega de boletins e pareceres em um momento de diálogo e acompanhamento individual dos alunos.

Criada em 2020, durante a pandemia, a modalidade surgiu como uma alternativa para facilitar o acesso das famílias aos materiais escolares. Em vez de os responsáveis precisarem se deslocar até a escola, a equipe passou a utilizar o transporte escolar para realizar as entregas diretamente nos pontos de embarque dos alunos.

A iniciativa, que teve o Polo do Jacaraí como pioneiro, acabou sendo mantida mesmo após o período da pandemia e hoje faz parte da rotina da instituição.

Segundo o supervisor e professor Márcio Zinelle, o diferencial da proposta está justamente na possibilidade de estabelecer um contato mais próximo entre professores e familiares.

A entrega das notas deixa de ser apenas um momento de receber o boletim e passa a ser uma oportunidade para conversar individualmente sobre cada estudante. Nos pontos de embarque, os pais podem conversar com os professores e receber orientações sobre o desempenho, o comportamento, as dificuldades ou outras situações relacionadas aos alunos.

Dessa forma, o encontro permite um atendimento personalizado, voltado especificamente para cada estudante e para aquilo que precisa ser alinhado entre escola e família.

Além da entrega de notas e pareceres, quando existe alguma situação que necessita de uma conversa mais detalhada com os responsáveis, a equipe também aproveita esses momentos para fazer os encaminhamentos necessários.

Para o Polo do Jacaraí, a experiência iniciada durante a pandemia se consolidou como uma forma de aproximar a comunidade escolar, levando o atendimento até onde as famílias estão e fortalecendo a parceria entre professores e pais no acompanhamento dos alunos.

A “Entrega de Notas na Porteira” tornou-se, assim, mais do que uma forma de entregar resultados escolares: é um momento de escuta, orientação e alinhamento entre escola e família, com atenção individual às necessidades de cada aluno.