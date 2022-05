Polos Educacionais continuam em constante desenvolvimento

Desta forma, foi criado um sistema de gestão compartilhada dos polos rurais, onde democraticamente são estruturadas as suas unidades, havendo discussões sobre suas realidades e propostas de soluções. Recentemente, foram enviados novos mobiliários, notebooks para os professores e Chromebooks para atendimento dos alunos, sendo assim, junta-se este material ao Escola Conectada (que oferece internet) e a plataforma Clickideia, estruturando um ciclo de digitalização das escolas.

Enquanto anteriormente se cogitava o fechamento dos polos rurais, a administração atual investe mais e amplia os atendimentos, implantando o ensino médio nas unidades do Jacareí e Caverá, o que fortalece a ideia de manutenção dos jovens na zona rural e o seu acesso a educação de qualidade. Nessa perspectiva, está sendo implantado o novo ensino médio, com o foco na modernização do campo, mas garantindo a continuidade das práticas tradicionais. Os projetos continuam sendo implantados, entendendo as culturas locais e adicionando os modelos de empreendedorismo, marca desta administração. Assim, destacamos algumas inovações, como disciplinas direcionadas às práticas agropecuárias, gerando projetos como: Plantas Medicinais e Tanques de Piscicultura (polo do Jacareí), Recicla Durasnal (Polo do Durasnal), Projeto Água Fonte de Vida e Projeto Jornal JC em Ação (polo do Angico), dentre outros.