Polos Educacionais de Alegrete têm aulas suspensas devido às fortes chuvas

Com sérios problemas de mobilidade em praticamente todas as estradas do interior e a continuidade das chuvas, as aulas foram suspensas no dia 17 em todos os polos educacionais de Alegrete. A informação é do secretário de Educação e Cultura, Rodrigo Guterres. Em Alegrete, existem sete polos educacionais rurais que atendem alunos em diferentes localidades do interior do município. Esses polos fazem parte da rede municipal de ensino e visam levar educação às comunidades mais afastadas da zona urbana.

Como há feriado de Corpus Christi na quinta-feira (18), as aulas nos oito polos de Alegrete só serão retomadas na próxima segunda-feira (22). Todas as aulas serão recuperadas para o cumprimento dos dias letivos.