Polos educacionais debatem qualificação e investimentos no ensino no meio rural

Na última semana, dia 3, reuniram-se no Centro Profissionalizante Nehyta Ramos, as equipes diretivas dos polos educacionais rurais, com o objetivo de analisar temas importantes para o andamento das atividades escolares. A secretária Ângela Viero, ressaltou a importância do ensino rural e a necessidade de valorização desta modalidade e, principalmente, de continuar investindo em qualidade e modernização, através do programa Escola Conectada, que leva internet aos polos e a plataforma Clickideia, com formação para os professores e conteúdos de qualidade para os alunos.

O professor Bebeto Ceolin, representando a gestão compartilhada dos polos, conduziu as atividades apresentando o cenário dos quadros de pessoal e de investimentos da rede em educação. Na ocasião salientou que são investimentos necessários e indispensáveis para continuar com a qualidade já apresentada, observando o caráter empreendedor dos gestores em produzir inovação e avanços para as suas comunidades.

O professor Gleidson Amaro, apresentou a proposta do novo ensino médio, com as suas alterações e principalmente destacando os itinerários formativos, que flexibilizam e adequam o programa curricular às características do município e das escolas.

O transporte escolar foi apresentado pelo diretor Dilamar Rodrigues que destacou os caminhos para operacionalização dos serviços. Houve ainda a avaliação do programa Escola na Porteira, implantado pela equipe da SECEL, o qual é uma ferramenta utilizada no período de aulas remotas, no qual os diretores destacaram a importância deste contato com os alunos, bem como a alegria das crianças e das famílias em receber as visitas dos professores. Denise Pedroso, diretora de registro escolar, abordou os assuntos pedagógicos, os fechamentos trimestrais e encaminhamentos para maior autonomia das escolas, desburocratizando os registros e atividades dos professores.

Conforme avaliação do grupo a reunião foi muito importante para o alinhamento das Escolas e principalmente para o debate de questões relevantes sobre o cotidiano de ensino-aprendizagem.