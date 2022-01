Ponte do Capivari necessita de reparos urgentes para a safra de arroz que se aproxima

A ponte do Capivari que dá acesso a várias localidades do interior com produção de arroz e gado está com problemas de pranchões estragados. Devido a isso, foi feito um desvio que passa ao lado da ponte.

A produtora rural e presidente da Associação dos Arrozeiros, Fátima Marchezan solicitou ao engenheiro do DAER a colocação do resto de asfalto na desvio da ponte do Capivari, porque a água do rio e as carretas que vão passar trazendo a safra de arroz vão deslocar o material muito rápido e, agora em fevereiro, já inicia o tráfego mais intenso com a colheita.

Quanto aos pranchões que estão estragados, foi informada que vão encomendar, sendo que em menos de 30 dias acreditam que não vão arrumar.

A previsão de iniciar a colheita da safra de arroz, em Alegrete, já é agora para o próximo mês de fevereiro.