Ponte em péssimas condições é interditada no Durasnal

A ponte da estiva que dá acesso para a Várzea Verde, no Durasnal, foi interditada pela Prefeitura Municipal por estar em situação precária, oferecendo riscos à comunidade e aos trabalhadores rurais que dependem desse trajeto para transitar em busca de atendimentos médicos e serviços na zona urbana

Conforme moradores do local, o problema da interdição e risco de rompimento é ainda maior pois os produtores e trabalhadores precisam locomover máquinas agrícolas para escoamento da produção.

Ponte interditada no Durasnal

Com a interdição da ponte, o tráfego está sendo feita pela BR 290, que gera a possibilidade de acidentes e risco de multas de trânsito. Informam que já foram feito diversos protocolos com queixas da comunidade e dos trabalhadores rurais, porém a Prefeitura salientou que não possui verba para o material de reforma da ponte.

Sendo assim, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, representado pelo Presidente Jesus Alzir Dorneles, Vice Presidente Joaquim Rosso, Psicóloga do STR Anne Carolyne Ferreira juntamente com a Vereadora Dileusa Alves estiveram visitando algumas famílias e unindo apoio financeiro para que seja feita a construção da nova ponte. A adesão dos trabalhadores rurais foi ótima e conseguiram parte do valor para que o início seja ainda neste ano.

Porém, seguimos arrecadando qualquer contribuição, mesmo que prêmios para sorteio, pois em fevereiro será organizado um torneio de truco pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, caso haja necessidade. As doações podem ser feitas na caixinha de arrecadação na casa do produtor, Clínica da Da veterinária Dileusa, Clínica da Dr Anne, através de pix ou direto na sede do Sindicato que fica na rua Presidente Dutra 89, centro. Maiores informações pelo telefone (55)3422 4551.



O Secretário de infraestrutura, Mário Rivelino Soares, diz que já conseguiram os pranchões do madeiramento da ponte com moradores da localidade e que a mão de obra será por conta da Prefeitura