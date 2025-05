Ponte férrea sem uso na cidade: Prefeitura busca autorização para trânsito sobre a ponte no Ibirapuitã

A Administração Municipal buscando alternativas para desafogar o trânsito do Centro para Zona Leste e vice versa, vem tratando sobre a liberação do uso da ponte férrea do Ibirapuitã, ao lado da histórica Borges de Medeiros. Isso seria para passagem tanto de ambulâncias como de pedestres, ciclistas e motociclistas, desafogando a única ponte que dá passagem do centro à Zona Leste -região com mais de 24 mil pessoas.

O vereador José Rubens Pilar ( PP) que levantou a questão da inoperância da rede férrea, na área urbana de Alegrete, explica que para o possível aproveitamento da passagem pela ponte férrea sobre o Ibirapuitã e outras áreas com trilhos, aqui dentro da cidade, é necessário que se faça um verdadeiro raio X da situação da rede férrea que passa em Alegrete. – Não existe mais possiblidade de trens passarem por aqui, pois em cima da rede tem casas, asfalto, árvores e isso é um fato, atesta. O vereador coloca que utilizar qualquer parte dessa rede para benefício da cidade passa pela liberação da Rumo que tem a concessão do contrato junto ao Governo Federal. Pillar explica que o estudo de que a rede não tem mais utilidade tem que ser feito agora, pois em 2026 é ano eleitoral e em 2027 vence o contrato e a Rumo poderá renovar este formalização. E com isso o Município poderá ficar por mais 20 anos com esta mesma situação, questiona.

Um pedido da Prefeitura nesse sentido foi encaminhado, via Ministério Público, para que a Rumo, concessionária da ferrovia, conceda a devida autorização. Para que ocorra o uso da ponte, seria necessário colocar tablado em toda a sua extensão, a exemplo do que já ocorre em outras pontes férreas. A Prefeitura de Alegrete está trabalhando nesse sentido para conseguir essa autorização e proceder aos ajustes para o devido uso. É importante lembrar que isso demanda trabalho e tempo, pois tudo deve ser feito dentro das exigências técnicas e legais.

Essa iniciativa tem o objetivo, se for colocada em pratica, como uma via alternativa de mobilidade nos horários de pico e em situações de emergência, como as frequentes cheias do Rio Ibirapuitã, que provocam engarrafamentos no trânsito em vias próximos a Ponte Borges de Medeiros- única passagem do centro para Zona Leste e vice versa.

Para garantir a segurança dos usuários, a administração municipal planeja instalar proteções adequadas e um tablado de madeira ao longo da estrutura da ponte. Essa adaptação permitiria a travessia de pedestres e ciclistas com segurança, além de possibilitar a passagem de veículos de emergência em situações necessárias.