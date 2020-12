População aderiu à coleta de resíduos eletroeletrônicos

Compartilhe















Na quinta-feira, 17, foi realizada a última coleta de resíduos eletroeletrônicos de 2020 em parceria com a empresa Natusomos. Foi a sexta coleta do ano e, mais uma vez, com carga cheia. Mesmo sendo um ano atípico devido à pandemia, a Secretaria de Meio Ambiente conseguiu realizar a ação bimestralmente.

Para a secretária Gabriella Segabinazi, as campanhas de coletas de resíduos de eletrônicos têm sido um sucesso. “Desde que iniciamos essas coletas no ano de 2017, a população aderiu e a maioria faz sua parte descartando corretamente.

Além das coletas bimestrais em parceria com a Natusomos, a Secretaria possui um ecoponto de coleta permanente em sua sede, e também realiza coletas nos bairros do município”.

A secretária salienta que já tem o calendário das coletas bimestrais para 2021 e que a SEMMAM está à disposição para novas parcerias para intensificar a coleta junto aos bairros. Agradece ainda à comunidade e secretarias parceiras que são fundamentais para que as coletas ocorram.

Confira as datas de coleta para 2021:

18 de fevereiro

15 de abril

04 de junho

26 de agosto

28 de outubro

16 de dezembro

Algumas datas poderão sofrer alterações em razão do calendário de eventos.

Mais informações sobre descarte de eletrônicos podem ser obtidas nos telefones 3961-1682 ou 99147-2179.