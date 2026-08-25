População animal estimada em mais de 100 mil é desafio para políticas públicas em Alegrete

A Frente Parlamentar em Defesa do Bem-Estar e Proteção Animal (FREPPAN) realizou, na manhã desta terça-feira (25), a primeira reunião de trabalho desde sua criação, reunindo vereadores, entidades, órgãos públicos e protetores independentes que atuam na causa animal em Alegrete.

O encontro ocorreu no plenário vereador Gaspar Cardoso Paines, na Câmara Municipal, e teve como principal objetivo levantar as demandas do setor e estabelecer uma agenda conjunta entre o Poder Legislativo, o Executivo e as organizações que trabalham com proteção animal.

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Presidente da FREPPAN, o vereador Jaime Duarte afirmou que a aproximação entre as instituições é necessária para buscar soluções para os problemas enfrentados no município.

“A Frente Parlamentar tem o objetivo de aproximar as instituições e o poder público para buscar alternativas e construir soluções para a causa animal”, afirmou.

Castrações e abandono estão entre as principais preocupações

Durante a reunião, representantes das entidades apresentaram as ações desenvolvidas em Alegrete e relataram dificuldades encontradas no atendimento e acolhimento de animais.

Entre os principais problemas apontados estão a falta de recursos financeiros, a necessidade de ampliar os programas de castração para o controle populacional, o aumento dos casos de abandono e maus-tratos, questões sanitárias e a falta de um espaço específico para acolhimento de gatos resgatados.

Representante do Mundo + Animal, que presta serviços para a ONG OPAA, informou que Alegrete possui uma população estimada em mais de 100 mil animais. Segundo os dados apresentados durante o encontro, mais de 800 animais aguardam atualmente na fila por castração.

Ainda conforme as informações apresentadas, mais de 2 mil animais já são acompanhados por meio de microchipagem no município.

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Projeto de lei também entrou na pauta

Outro assunto discutido foi o Projeto de Lei nº 0037/2026, que institui a Política Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e autoriza a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal.

A proposta está em tramitação na Câmara Municipal e poderá estabelecer novas diretrizes para as políticas públicas destinadas à proteção animal em Alegrete.

A partir da primeira reunião, a FREPPAN pretende manter o diálogo com as entidades, reunir informações sobre a realidade do município, definir prioridades e acompanhar a implementação de ações e políticas públicas relacionadas à causa animal.

Próxima reunião

A próxima reunião da Frente Parlamentar está marcada para 8 de setembro, às 10h, no plenário vereador Gaspar Cardoso Paines.

Entre os assuntos previstos na pauta estão o combate aos carrapatos e a situação dos veículos de tração animal utilizados no município.

Participantes

Participaram da reunião os vereadores Jaime Duarte, Leandro Meneghetti, João Monteiro, Gilmar Martins, Pedro Paraíso e José Rubens Rosa Pillar.

Também estiveram presentes representantes da ONG OPAA, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Canil Municipal, Vigilância Sanitária, Clínica Mundo + Animal, PATRAM, Rústica do Bem, Associação Por Amor a um Bicho, Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, protetores voluntários, imprensa local e o vice-prefeito Luciano Belmonte.

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O que é a FREPPAN

A Frente Parlamentar em Defesa do Bem-Estar e Proteção Animal foi instituída pela Resolução de Mesa nº 0025/2026.

A iniciativa tem como objetivos incentivar e fortalecer políticas públicas de proteção animal, promover o bem-estar dos animais, estimular o controle populacional responsável, prevenir maus-tratos e contribuir para a redução do abandono em Alegrete.

Fonte e fotos: Câmara de Vereadores