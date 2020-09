População está gradativamente afrouxando os cuidados com o Coronavírus

Compartilhe









Passados mais de seis meses da pandemia, em que o modo de viver de todos mudou por conta dos cuidados que devemos ter para nos proteger do novo coronavírus, muitos dizem estar cansados. Devido a isso, alguns até afrouxaram nos cuidados, como no início em que ninguém deixava de higienizar as mãos com álcool em gel ou lavar com água e sabão.

O contágio ainda existe e as pessoas devem entender que não podemos arrefecer com os cuidados, recomenda a Dra Marilene Campagnolo, Diretora Clinica da Santa Casa.

De acordo com a médica, é sempre necessário todos os cuidados, porque o contagio ainda existe e só assim poderemos ajudar a prevenir que mais pessoas contraiam o vírus em Alegrete. O trabalho dos profissionais da saúde é incansável e esperamos que a comunidade continue colaborando, observou.

Porém, nas ruas de Alegrete, o movimento é constante, sendo possível verificar alguns sem máscaras, o que não ainda não é permitido, porque estes cuidados deve ser mantidos em todos os locais.. Outro hábito que deve ser observado é o distanciamento em filas, lojas bancos e empresas.

Alegrete já registrou 525 positivados, 425 curados, 85 ativos e 15 óbitos por Covid- 19. No total, foram testados 5.443 pessoas aqui no Município.