Por amor a um filho, pai percorre 45 quilômetros para cumprir promessa feita durante um dos momentos mais difíceis de sua vida

Uma promessa feita em um dos momentos mais difíceis da vida de um pai levou um morador de Alegrete a percorrer aproximadamente 45 quilômetros a pé até Manoel Viana, em uma caminhada marcada pela fé, pela dor, pela gratidão e, principalmente, pelo amor à família. Aos 47 anos, Alex de Oliveira Fagundes, natural de Alegrete, casado com Luana Antunes da Silva e pai de Arthur, de 20 anos, e Manoella, de 6, decidiu enfrentar novamente o percurso que havia tentado realizar dois anos antes, quando seu filho enfrentou um inesperado e preocupante problema de saúde.

Tudo começou quando Arthur passou mal e precisou ser levado ao hospital. Depois de ser atendido e examinado, o jovem permaneceu em observação enquanto a família aguardava por respostas. Com o passar do tempo, porém, a situação começou a preocupar ainda mais. Conforme os profissionais administravam glicose, o quadro de Arthur, ao invés de apresentar melhora, se agravava, fazendo com que ele ficasse cada vez mais hipoglicêmico, em uma reação que surpreendia a equipe médica e fugia do comportamento esperado para aquele tipo de situação.

Diante daquele cenário, a médica responsável pelo atendimento conversou com a família e admitiu que ainda não sabia o que estava acontecendo nem qual seria a melhor forma de conduzir o caso. A orientação foi pela internação de Arthur para que fossem realizados novos exames e investigações. Para Alex, ouvir que os médicos não tinham uma resposta naquele momento foi o início de um dos maiores desesperos que já enfrentou.

Em meio à angústia e ao medo pela vida do filho, Alex chegou em casa, ajoelhou-se e fez uma oração pedindo a Deus que Arthur melhorasse. Naquele momento, tomado pela preocupação e pela fé, fez uma promessa: se o filho se recuperasse, ele caminharia de Alegrete até Manoel Viana como forma de agradecer e cumprir o compromisso assumido diante de Deus.

Quatro dias depois, a família recebeu a notícia que tanto esperava. Arthur apresentou melhora e recebeu alta hospitalar, podendo retornar para casa. Para Alex, aquele momento representou um enorme alívio, mas também trouxe consigo a responsabilidade de cumprir a promessa que havia feito.

Cinco dias depois da alta, por volta das 14 horas de uma sexta-feira, Alex deixou seu local de trabalho, na Rua Barão do Amazonas, em Alegrete, e iniciou a caminhada rumo a Manoel Viana. Naquele primeiro momento, estava motivado a completar o percurso, mas já enfrentava um problema no tornozelo. Mesmo assim, decidiu seguir adiante. Depois de aproximadamente 20 quilômetros, entretanto, a combinação de chuva intensa, frio e dor tornou impossível continuar. Sem condições físicas para prosseguir, ele precisou retornar para Alegrete.

A volta foi marcada pelo cansaço, pelo frio e pela frustração de não ter conseguido cumprir aquilo que havia prometido. Durante os dois anos seguintes, a lembrança daquela promessa permaneceu presente. O tempo passou, Arthur continuou sua vida e, segundo o pai, nunca mais apresentou problemas de saúde como aquele episódio, mas para Alex a caminhada ainda estava incompleta.

Na sexta-feira, 18 de setembro de 2026, dois anos depois daquela primeira tentativa, ele decidiu que era hora de cumprir a promessa. Dessa vez, melhor preparado fisicamente e determinado a chegar ao destino, saiu novamente de seu local de trabalho, na Barão do Amazonas, às 6h30, iniciando a caminhada em direção a Manoel Viana.

Durante as horas de caminhada, além de enfrentar o desgaste físico provocado pela distância, Alex aproveitou o percurso para refletir sobre a própria vida, sobre tudo aquilo que considera que Deus faz pelas pessoas, sobre o tempo que cada ser humano recebe e sobre a importância de valorizar as pessoas que cruzam nosso caminho. Segundo ele, a caminhada também serviu para pensar no quanto muitas vezes as pessoas se prendem a coisas que não acrescentam nada e acabam deixando de valorizar aquilo que realmente possui significado.

O percurso, no entanto, revelou-se muito mais difícil do que imaginava. Foram aproximadamente 45 quilômetros percorridos em cerca de dez horas, com apenas uma parada de aproximadamente 30 minutos. Nas últimas três horas, a dor se tornou especialmente intensa e, por três vezes, Alex chegou a pensar em desistir. Em determinado momento, chegou a pegar o telefone, cogitando interromper a caminhada, não apenas pelo cansaço, mas principalmente pelas dores que já atingiam praticamente todo o corpo.

Foi nesses momentos de maior dificuldade que a promessa voltou a ocupar seus pensamentos e serviu como força para continuar. Uma pergunta, segundo ele, passou repetidamente pela sua cabeça: que tipo de pessoa se aproveita da bondade de Deus, faz uma promessa, recebe aquilo que pediu e depois não cumpre a própria palavra? A reflexão foi suficiente para que ele retomasse o caminho sempre que pensava em parar.

Por volta das 16h30, depois de aproximadamente dez horas de caminhada, Alex finalmente avistou a ponte de Manoel Viana. A imagem representou o fim de uma longa jornada e, ao mesmo tempo, o cumprimento de uma promessa que havia sido feita dois anos antes, em meio ao medo e à incerteza diante da situação de saúde do filho.

Ao lembrar daquele momento, Alex afirma que é difícil explicar exatamente o que sentiu. Foram muitos sentimentos reunidos em um único instante, mas, acima de todos eles, estava a sensação de ter cumprido a promessa feita a Deus e de ter finalmente encerrado uma dívida que carregava consigo havia dois anos.

Hoje, aos 20 anos, Arthur segue sua vida e, conforme relata o pai, não voltou a enfrentar problemas de saúde semelhantes ao episódio que desencadeou toda essa história. Para Alex, a caminhada até Manoel Viana acabou se transformando em algo muito maior do que o simples cumprimento de uma promessa, pois representou uma oportunidade de agradecer pela vida do filho e de refletir sobre aquilo que realmente importa.

A história também revela a dimensão do amor de uma família diante de uma situação de dificuldade. O amor de um pai e de uma mãe por um filho é capaz de transformar medo em esperança, preocupação em oração e sofrimento em força para seguir adiante. Naquele momento em que não havia respostas claras sobre o que estava acontecendo com Arthur, Alex encontrou na fé a maneira de enfrentar a angústia e manter a esperança de que o filho ficaria bem.

Dois anos depois, a caminhada se tornou uma forma de agradecer pela recuperação de Arthur, mas também uma oportunidade de deixar uma mensagem para outras pessoas que possam estar enfrentando momentos difíceis. Para Alex, independentemente do tamanho da dificuldade, é importante manter a fé, confiar em Deus e procurar sempre se tornar uma pessoa melhor, valorizando o tempo recebido e, principalmente, as pessoas que fazem parte da vida.

A distância entre Alegrete e Manoel Viana pode ser calculada em quilômetros, mas, para Alex, aquela caminhada teve uma medida diferente. Cada passo representou uma lembrança do medo vivido no hospital, da oração feita pela vida do filho, da promessa assumida, da primeira tentativa interrompida pela chuva e pela dor e, finalmente, da chegada à ponte de Manoel Viana. Foi uma jornada de aproximadamente 45 quilômetros que começou com o desespero de um pai diante da possibilidade de perder o filho e terminou com a gratidão de quem pôde olhar para trás e perceber que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu chegar ao destino.

Mais do que uma caminhada, foi uma demonstração de que o amor de um pai não mede esforços quando se trata de proteger, agradecer e lutar por um filho. E, para Alex, a maior recompensa não estava apenas em completar os quilômetros que separavam as duas cidades, mas em saber que Arthur estava bem e que aquela promessa, feita em um dos momentos mais difíceis de sua vida, finalmente havia sido cumprida.

Ao compartilhar sua história, Alex deseja que ela sirva como uma mensagem de esperança para quem estiver enfrentando dificuldades, lembrando que os momentos difíceis também podem ensinar a valorizar aquilo que realmente importa. Sua caminhada terminou em Manoel Viana, mas a mensagem que ele pretende deixar vai muito além daquela chegada: ter fé nos momentos de dificuldade, reconhecer as bênçãos da vida, valorizar a família e nunca deixar de agradecer pelas pessoas que amamos.