Por ciúmes, homem quebra telefone da ex-companheira e acaba sendo preso em flagrante

Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com uma mulher que alegou ter tido um conflito com seu ex-companheiro. De acordo com o relato da vítima, enquanto ela estava se deslocando para comprar medicamentos no centro da cidade, o agressor se aproximou e começou a insultá-la, acusando-a de infidelidade.

Ao retornar para casa, o desentendimento entre os dois continuou e, por ciúmes, o ex-companheiro acabou quebrando o telefone da vítima. Diante da situação, ambas as partes foram conduzidas até a delegacia de polícia local. Na DP, o delegado Ewerton Melo determinou a prisão em flagrante do acusado.