Por dentro do mundo do Samba

Sexta-feira, 10 de Fevereiro:

Na Mica, Coroação da Rainha da Harmonia Bárbara Garcia Gauer e Madrinha da Harmonia Ítala Dubal, a festa foi animada pela atração diretamente do Rio de Janeiro, Gustavinho, da Vila Isabel e o compositor do Samba MICA. A Unidos dos Canudos fez a coroação da sua Porta Estandarte Kélen Santos e quem passou a Bandeira foi Cleonice Xavier Lima, que estava desde 2004 no cargo. Já na Imperatriz Praça Nova também houve a coroação da Porta Estandarte, Janaína Fagundes, que fará sua estreia na Avenida. A Nós Os Ritmistas aproveitou a sexta para realizar um ensaio da bateria e da harmonia. Na Pôr do Sol, também houve ensaio e roda de samba com apresentação de Paulo Duarte.

Sábado, 11 de Fevereiro:

O sábado foi de muita festa em todas as escolas, a Nós Os Ritmistas lotou sua quadra para receber a Cova da Onça, escola de samba atual campeã do carnaval de Uruguaiana. Com uma bela apresentação do Mestre Sala e Porta Bandeiras, a bateria Furiosa 70, junto a sua Rainha e Princesa, deram um show que animou os presentes, a festa continuou com roda de samba e quadra cheia. Quem também lotou sua quadra, foi a Acadêmicos do Pôr do Sol com seu Baile Amarelo e Branco, que trouxe de Santa Maria o Grupo VPS.

Na MICA, também com grande público, foi a vez de consagrar a Rainha da bateria Olga Alves, Madrinha da bateria Tatiele Machado e a Musa da bateria Júlia Mendonça. Após a coroação, Samba Chic e convidados para uma roda de Samba. Ainda no sábado, A Imperatriz Praça Nova também trouxe atração de Uruguaiana, a convidada da escola foi a Os Rouxinóis. E na Unidos dos Canudos a noite foi de revelar a sua Musa Canudense, Paula Madeira com roda de samba de Daniel Rodrigues.

O final de semana foi o primeiro já com a corte eleita e os representantes. Rainha Natália Barcelos, Rei Momo Marcus Vínicius Rodrigues e Rainha Diversidade Zafira Pampyta estiveram visitando as escolas e prestigiando os eventos, sambando junto em cada quadra.

