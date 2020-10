Por detalhes, alegretense não cai no “Golpe dos Nudes”

Compartilhar















Um homem de 42 anos que trabalha como vendedor deu queixa na DP que foi vítima de uma tentativa de extorsão.

Conhecido como “Golpe dos Nudes”, ele quase caiu no papo do golpista. No último dia 29, a vítima foi até a delegacia e contou a situação que passou nos últimos dias.

Tudo começou após uma troca de mensagens pela rede social Facebook, com uma pessoa que supostamente se identificou por “Pamela Fontoura”, moradora da cidade Torres.

Conforme a ocorrência registrada na Polícia Civil, durante as conversas por sugestão da mulher, eles iniciaram um jogo de troca de fotos e segundo a vítima, teria recebido diversas fotos nuas, e enviado algumas suas também.

De acordo com o relato no BO, o homem continuou trocando mensagens e na última terça-feira recebeu uma ligação do número: 45 91445015, onde um homem se identificou com o tio da Pamela.

O suposto tio, afirmou que havia quebrado o celular e o notebook da menina, que é menor e usuária de medicamentos.

Diante das ameaças, ele deveria depositar a quantia de R$ 900, caso contrário teria suas fotos íntimas divulgadas em redes sociais e grupos de WattsApp, a vítima se viu acuado e acabou desconfiando que se tratava de um golpe.

O homem não fez nenhum depósito devido a informações imprecisas passada pelo golpista. Número de CPF, nome e endereço estavam desencontrados. O caso foi registrado como extorsão.

“Orientações sobre o “GOLPE DOS NUDES”

A Polícia Civil esclarece que trocar (enviar ou receber) fotografias íntimas pela internet pode ser muito PERIGOSO. Atualmente, há inúmeros registros de ocorrências policiais dando conta que homens estão sendo vítimas de EXTORSÃO por parte de golpistas.

Entenda como funciona o golpe:

O perfil de uma mulher jovem (PERFIL FALSO) faz o convite de amizade na rede social Facebook. Após o homem (vítima) aceitar o convite, ambos começam a trocar mensagens privadas. Com o andamento da conversa, que ocorre tanto pelo Messenger como pelo aplicativo WhatsApp, ambos trocam fotografias íntimas, ou seja “os nudes”. Pouco depois das fotografias enviadas, o PERFIL FALSO afirma que trata-se de uma adolescente, que tem cerca de 15 anos. Nesse momento, a vítima recebe o contato de outro número, o qual se diz pai da adolescente e, geralmente, afirma ser um Policial Civil. Na conversa, o criminoso promete denunciar o homem (vítima) para as autoridades, a não ser que pague pelo silêncio. A partir daí, começa a EXTORSÃO. A vítima que, muitas vezes, teme ser presa ou até mesmo a exposição, acaba fazendo os depósitos das quantias em dinheiro solicitadas.

Como não cair nesse golpe?

Evite adicionar e conversar com perfis desconhecidos;

Evite conversar com prefixos telefônicos desconhecidos;

Não troque fotografias, que possam ter conotação íntima, através do WhatsApp ou Messenger;

Jamais faça depósitos, transferências ou pagamentos para desconhecidos;

Se for vítima de algum golpe, procure a polícia e registre ocorrência.