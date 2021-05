Por mais agilidade, rua General Sampaio terá “onda verde”

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, com apoio da Secretaria de Infraestrutura, em caráter experimental está implementando a chamada “Onda Verde” nos semáforos da rua General Sampaio. A intenção é que nos horários de maior fluxo de veículos os semáforos funcionem em sincronia, fazendo com que o trânsito flua com maior agilidade.

Durante a noite da última sexta-feira dia 30/04 e a madrugada do dia 01/05, assim como na noite de segunda-feira, 03, os servidores da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania e da Secretaria de Infraestrutura trabalharam no projeto, que foi desenvolvido por uma acadêmica de Engenharia da Unipampa. O Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, que acompanhou o trabalho, destacou a importância do trabalho realizado para ajudar na mobilidade do centro da cidade.

“São detalhes que às vezes passam despercebidos pela maioria da população, mas que são importantes quando pensamos na coletividade. Estamos buscando dar agilidade e fluidez ao nosso trânsito”, destacou. A Guarda Municipal apoiou a ação controlando o trânsito enquanto os semáforos foram desligados para a instalação da nova programação.