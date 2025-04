Por onde Anda| Dr. Cunha saiu de Alegrete, mas suas melhores memórias continuam aqui

Na estreia da nova seção do Alegrete Tudo, “Por Onde Anda”, que busca resgatar histórias de personalidades que marcaram a vida social, profissional e afetiva da cidade de Alegrete, a redação abre espaço para contar a trajetória de um nome que permanece vivo na memória e no coração de muitas famílias alegretenses: o ginecologista e obstetra Dr. Luiz Roberto Bastian da Cunha.

Natural de Iraí (RS), Dr. Luiz viveu a adolescência em Alegrete, onde estudou no tradicional Colégio Emílio Zuñeda. Essa conexão precoce com a cidade foi apenas o início de uma longa história de amor e compromisso com o município. Após sair para cursar Medicina em Santa Maria, retornou a Alegrete em 1993, já formado, para atuar como médico pelo serviço militar. No ano seguinte, partiu novamente em busca de qualificação, ingressando na especialização em Ginecologia e Obstetrícia.

Com título de especialista em mãos, Dr. Luiz voltou definitivamente a Alegrete em 1996, assumindo seu posto como ginecologista e obstetra – um papel que desempenhou com excelência até 2011. Ao longo desses anos, tornou-se uma referência na área da saúde feminina, tendo realizado mais de 6 mil partos e mais de 2 mil cirurgias ginecológicas. Um número que impressiona não apenas pela quantidade, mas principalmente pelo cuidado e pela atenção dedicados a cada paciente.

Sua atuação se deu tanto na clínica privada, com consultório próprio, quanto na rede pública de saúde – algo que ele relembra com orgulho. Foram mais de 16 anos de trabalho dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), acompanhando gestantes, realizando procedimentos delicados e exercendo sua vocação de maneira acessível e comprometida com a população.

Mas sua contribuição à cidade não se limitou aos consultórios e centros cirúrgicos. Dr. Luiz também foi ativo na política médica local. Presidiu a Sociedade de Medicina de Alegrete, foi vice-presidente e depois presidente da Unimed Alegrete por duas gestões, colaborando diretamente para o desenvolvimento e fortalecimento da saúde suplementar na região.

Legado afetivo e profissional

Mais do que números e cargos, Dr. Luiz Roberto deixou um legado humano. Muitas mulheres, mães, filhas e avós alegretenses guardam com carinho as lembranças de sua atenção e profissionalismo. A estima é tão grande que muitas pacientes ainda hoje se deslocam até Porto Alegre para consultas com ele, mesmo anos após sua saída definitiva de Alegrete. Esse vínculo é a prova de que a medicina vai além do técnico – ela é construída com empatia, escuta e respeito.

“Posso dizer sem sombra de dúvidas que Alegrete me proporcionou as melhores coisas que um homem pode ter. Foi aí que nasceram meus três filhos e onde conheci os meus melhores amigos. Isso não tem preço”, afirma emocionado.

Apesar de ter nascido em outra cidade, o médico faz questão de afirmar: “Sou do Alegrete, mesmo sem ter nascido aí”, citando com orgulho os versos de Neto e Nico Fagundes, que traduzem sua identificação profunda com o Baita Chão.

Novo tempo, mesma essência

Hoje, Dr. Luiz Roberto reside e trabalha entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, onde mantém suas clínicas e segue atendendo mulheres com o mesmo zelo de sempre. Além disso, expandiu sua atuação para a área acadêmica, sendo professor em cursos de pós-graduação na área de Ginecologia Regenerativa. Tem ministrado aulas em São Paulo e, recentemente, em Recife.

Mesmo com uma rotina profissional diferente, ele mantém viva a essência do médico que viu na Medicina não apenas uma carreira, mas uma missão.

“Continuo trabalhando de uma forma um pouco diferente, mas sem perder a essência e a satisfação de exercer a medicina”, diz ele.

Para quem deseja acompanhar o trabalho e os pensamentos do médico que fez história em Alegrete, o Instagram dele é @dr.luizrobertobastian.

Por onde anda… Dr. Luiz Roberto? Trabalhando, ensinando e carregando no coração um pedaço do Alegrete.

A nova seção do Alegrete Tudo seguirá resgatando histórias como a de Dr. Luiz Roberto – pessoas que deixaram marcas profundas na cidade e seguem sendo lembradas com carinho e admiração. Afinal, mesmo longe, há memórias que o tempo não apaga – e há profissionais que continuam presentes, ainda que em outros cenários.