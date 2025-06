Por Onde Anda| Encontramos o repórter Alex Stanrlei

Alex Stanrlei nasceu nos anos 70 em Alegrete, filho do tenente da reserva da Brigada Militar Odilon Laureano Fernandes e da Dona Ruth Arcia Fernandes. Marcou época em Alegrete como repórter do Jornal Em Questão, freelancer de carteirinha cobriu diversos eventos na cidade,. com trabalhos relevantes na Rádio Comunitária 104 FM e ações voluntárias.

Em mais um da série Por Onde Anda, a reportagem do PAT achou o alegretense desgarrado, vivendo no litoral gaúcho. Aposentado, Alex largou de vez a rotina das notícias e vive na praia de Cidreira.

Ele relembra que foi no final de 2007, a convite do ex-vereador Itamar Rodriguez, que na época integrava o corpo diretivo da Rádio Sentinela, ele foi montar um site para transmissões online da emissora. Com a saída de um operador de áudio, Alex foi convidado a permanecer na rádio. Assumiu uma programação, o Mix 104, âncora por 3 anos.

Em 2012, Alex saiu de Alegrete com a esposa Carla e seus três filhos, Maíra, Victor e Fernando, eles foram morar em Tapejara. No ano de 2017, Stanrlei cumpriu um sonho, e em homenagem ao filho Victor que faleceu em 2014 com 16 anos, pedalou de Alegrete até a Serra do Rio do Rastro e desceu pela BR-101 até Arroio do Sal.

Retornou à rádio Sentinela em 2019, voltou para o Baita Chão a convite dos amigos do Moto Grupo Campanas. Fez programa esportivo e junto ao radialista Paulo Roberto Vargas, trabalhou na Pop TV. Com a morte de Paulo, Alex acabou encerrando suas atividades de transmissão.

Já quase desistindo da mídia e informações, o jornalista Paulo de Tarso foi quem convidou Alex para seguir no meio jornalístico. Durante a pandemia ele integrou o grupo de apoio Corona do Bem. Hoje, militar do Exército aposentado, ele mora em Cidreira, desde janeiro de 2024, quando chegou no litoral gaúcho.

A rotina é levantar cedo, ver o sol nascer numa caminhada matinal acompanhado pelos seus cachorros companheiros de praia – Ninho; Amarelo; Negão e Magaiver, ele é tutor de Ninho, os outros vivem solto pelas ruas da praia e o acompanham durante a caminhada.

Alex não dispensa um bom chimarrão e uma pescaria, nem que seja para voltar sem peixe. Indagado quando vai retornar ao Baita Chão, Alex brinca e dispara com uma célebre frase – Aqui, a cada manhã a vida te acorda sorrindo, e te convida a levantar para o novo dia”.