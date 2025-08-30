Por Onde Anda: Linhares, o delegado que deixou legado no combate ao tráfico e abigeato

Linhares chegou a Alegrete em 2014, permanecendo até 2015 na Delegacia de Polícia, período em que coordenou diversas operações que desarticularam redes de tráfico e levaram inúmeros criminosos à prisão. Após essa primeira experiência, passou a atuar na Delegacia Regional, logo após a aposentadoria do delegado Álvaro Pereira, onde permaneceu por mais três anos na região. Sua postura rígida e a eficácia no enfrentamento da criminalidade tornaram seu nome conhecido e respeitado entre os moradores.

As operações contra o tráfico e o abigeato foram os grandes marcos de sua atuação em Alegrete. À época, Linhares destacou-se por não medir esforços em investigações que muitas vezes avançavam pela madrugada, sempre com o objetivo de dar uma resposta rápida à sociedade. Esse empenho lhe rendeu reconhecimento tanto entre colegas de corporação quanto entre a população, que acompanhava nos noticiários locais os resultados expressivos de sua atuação.

Natural de Caçapava do Sul, Adriano Linhares iniciou sua trajetória na segurança pública em 1992, quando ingressou na Brigada Militar. Depois, passou a integrar a Polícia Civil, chegando ao cargo de delegado em 2010. “Trabalhei em Cachoeira do Sul, Erval Seco, Tenente Portela, Palmeira das Missões, Alegrete, Uruguaiana, depois numa Força-Tarefa em repressão ao abigeato que deu origem às DECRABs, além de Caxias do Sul, Caçapava do Sul, Departamento de Homicídios em Porto Alegre, Bento Gonçalves e, atualmente, Santana do Livramento”, destaca Linhares, ao falar sobre a diversidade de experiências que acumulou ao longo da carreira.

Hoje, o delegado Linhares segue sua carreira no combate ao crime organizado na Fronteira Oeste. Desde novembro de 2024, ele assumiu a titularidade da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Santana do Livramento, instalada no mesmo prédio da Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA).

Na nova missão, Linhares reforça a mesma bandeira que empunhava em Alegrete: o enfrentamento direto ao tráfico de drogas e ao abigeato. “O Rio Grande do Sul não produz drogas, mas o tráfico tenta expandir o crack e a cocaína que vêm de outros países. Nossa prioridade é impedir que esses grupos avancem pela fronteira”, destacou em entrevista recente.

Ele também chama atenção para os efeitos nocivos do abigeato, crime que atinge em cheio a economia da região. “Além da crueldade com os animais, os abigeatários desvalorizam propriedades produtivas e colocam em risco a saúde da população, já que muitas vezes a carne sem procedência vai parar na mesa das famílias”, alerta o delegado.

Em Alegrete, quase uma década após sua passagem, o nome de Adriano Linhares continua lembrado como o de um delegado que não fugia ao enfrentamento e que deixou um legado de operações bem-sucedidas contra crimes que afetam diretamente a vida da população.