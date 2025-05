Por Onde Anda| Localizamos Cherr, o senegalês que conquistou os alegretenses

Muitas pessoas perguntam por onde andarás Cherr. E é justamente isso que o Portal Alegrete Tudo foi atrás. Encontrar essa figura carismática que por muito tempo fez parte do cotidiano do centro da cidade.

Em 2015, Cherr logo que chegou em Alegrete, montou sua banca na rua das Andradas, em frente ao antigo Cine Glória. Ali vendia diversos produtos, como óculos, capinhas para celular, pulseiras, correntes, brincos, anéis e relógios. Conquistou a simpatia dos moradores locais, que apreciaram sua cordialidade e sua alegria contagiante. Em 2021, ele decidiu viajar para a Argentina, mas antes de retornar ao Senegal, sentiu vontade de matar a saudade de Alegrete esteve aqui por três dias e depois partiu para Touba, no Senegal. Daí em diante, nunca mais se teve ideia de onde ele estaria.

A reportagem falou o Cherr, no final da manhã de terça-feira (22). Cheikh está residindo em Thies. É a terceira maior cidade do Senegal. Está localizada a cerca de 72 km da capital do país, Dakar. A cidade tem uma população estimada em cerca de 765 mil habitantes. É a capital da região administrativa homônima.

Cherr conta que trabalha com madeira, marcinero e carpinteiro em seu ateliê, mas agora está numa obra, onde foi contratado. Curte sua família e agora o filho mais novo, Amdy Moustafa de 1 ano e 4 meses. Indagado se pretende retornar ao Brasil, diz que no momento só a passeio.

A maior saudade de Alegrete, ele diz que são dos amigos que fez por aqui. Todos vivos na lembrança do senegalês. Cherr, frisa e pede – Manda um abraço ao povo de Alegrete. Um exemplo de como a solidariedade e o respeito podem transformar a vida de uma pessoa. Sua presença em Alegrete deixou uma marca indelével na cidade e nas pessoas que tiveram a sorte de conhecê-lo. Ele que saiu do Senegal em 2012, passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Passo Fundo e Rio Grande, mas foi em Alegrete que permaneceu por mais tempo. De acordo com a conversa que o PAT teve com ele, por aplicativo de mensagens. Aos 49 anos, sua vida está bem e tranquila junto aos seus e no seu país de origem.