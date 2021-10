Por que acontece a paralisia do sono?

Paralisia do sono acontece quando a atividade cerebral e corporal se descoordenam, ou seja, quando o cérebro acorda antes do corpo.

De acordo com a Classificação Internacional de Transtornos do Sono, a cada mil pessoas, uma sofre desse transtorno. A pessoa no momento do acontecimento se encontra acordada, porém, apenas os olhos e o diafragma conseguem se mover. Em alguns casos, a laringe também para e torna impossível a fala por no máximo dois minutos. Confira abaixo algumas causas dessa experiência desconfortável:

ASSOCIAÇÃO COM OUTRA PATOLOGIA

Pode estar associada com a narcolepsia, doença que impede a pessoa de manter-se acordada durante o dia. Sintomas como ataques de catalepsia e paralisação muscular são características da doença.

PRIVAÇÃO DE SONO

A paralisia do sono pode afetar a qualquer ser humano que não durma o suficiente, evitando o descanso completo do organismo.

GENÉTICA

O motivo pode ser o histórico familiar, problema passado de geração em geração.

DIA A DIA

O estresse e a ansiedade causada por rotinas rígidas, trabalho excessivo ou cansaço, podem desencadear a paralisia.

HORMONIOS

A deficiência de hormônios como a melatonina e/ou triptofano também podem causar esse problema.

A notícia boa é que a paralisia do sono pode ser tratada. O médico deve descartar as possíveis doenças e investigar sobre a qualidade do sono. Quando ocorrida em casos isolados é considerada “normal” e não necessita de tratamento. Mas se persistir frequentemente por mais de três meses, um médico deve ser procurado para iniciar o tratamento adequado.

Especialistas recomendam que a pessoa tenha calma durante o acontecimento, pois não acontecerá nenhum perigo e a sensação ruim irá passar. Vale lembrar que os medicamentos para tratar a paralisia sempre devem ser usados sob prescrição médica, descartando todo tipo de automedicação.