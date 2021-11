Por que Alegrete registra tantos acidentes de trânsito?

No RS em 2020, segundo o Atlas da acidentalidade no transporte Brasileiro, 6.407 acidentes foram por falta de atenção. Já por ingestão de álcool soma-se 1.655 casos e 3.650 pessoas envolvidas por essa causa de acidente. Cerca de 1.337 motoristas se envolveram em acidentes por velocidade incompatível.

No entanto, 986 acidentes foram motivados por defeito mecânico no veículo, e 253 por defeito na via. Por desobediência na sinalização ocorreram 2.569, dormindo no volante totalizaram 609 acidentes.

Os acidentes de trânsito são causados, em sua maioria, pela falta de atenção dos condutores. Afinal, essa questão envolve desde a manutenção no veículo até dirigir nas vias.

acidentes com danos materiais envolveram 171 veículos no 1º semestre.

Excesso de velocidade, ingestão de álcool, uso do celular e muitas outras imprudências podem resultar em graves acidentes. Além de colocar em risco a vida do condutor, a imprudência do motorista pode afetar outras pessoas, dentro e fora do veículo.

Afinal, pedestres e outros veículos podem se envolver no acidente e resultar em óbito de pessoas inocentes. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de transporte britânico mostra que colisões com o carro acima de 64 km/h são responsáveis por 85% dos óbitos de pessoas que estão no carro. Além disso, as 15% restantes sofrem algum tipo de lesão. Fator humano é o principal responsável pelas causas de acidentes de trânsito.

Quando se identifica o que ocasionou os acidentes de carro, moto ou outros veículos, em 90% dos casos a culpa é de falha humana. Esse percentual pode parecer bastante elevado, mas, representa a realidade. Por exemplo, quando um carro está em alta velocidade a culpa é do motorista.

Se a manutenção não foi realizada, então o condutor está errado. E até mesmo quando a sinalização é desrespeitada quem está no volante é que infringiu alguma regra.

Portanto, uma boa parte do acidentes de carro, moto e outros veículos poderiam ser reduzidos com a conscientização das pessoas.

No primeiro semestre foram 13 motos danificadas

É claro que quando se fala em estudo de trânsito existe um tripé que é responsável pelas causas de batida de carro e outros veículos: motoristas, automóveis e vias.

Em Alegrete, segundo dados do relatório de acidentes com danos materiais atendido pela Guarda Municipal até o mês de julho deste ano foram contabilizados 118 acidentes. Destes, com 208 veículos envolvidos, duas bicicletas, 15 motos, três ônibus, 21 caminhões e dois por outros modais.

Acidentes com danos materiais em 7 meses totalizam 118

As vias com maior número de acidentes são a Eurípedes Brasil Milano e Avenida Tiaraju, ambas foram palco de sete acidentes cada uma. A Assis Brasil registrou seis acidentes com danos materiais, mesmo número da Bento Manoel, que somente no cruzamento com a Barão do Rio Branco ocorreram quatro.

A nova Maurício Cardoso com sentido único para o centro da cidade teve cinco acidentes e a Barão do Amazonas dos cinco atendidos pela GM, três foram no cruzamento com a Tiradentes.

Também com cinco acidentes a General Sampaio, dois deles no cruzamento com a General Arruda. Outras ruas do perímetro central tiveram seis colisões traseiras.

O município de Alegrete só no primeiro semestre registrou 99 acidentes, com 171 veículos danificados, três ônibus, 16 caminhões, 13 motocicletas e uma bicicleta. O mês com maior número de acidentes foi fevereiro, com 21, onde resultaram 32 carros envolvidos, 5 motos avariadas e sete caminhões danificados.

Só em fevereiro, 32 veículos se envolveram em algum tipo de acidente

Segundo o relatório de dados estatísticos no município de Alegrete contabilizava 38.845 veículos (junho/2020), ocupando a 38ª posição no Ranking de Frota no RS, com índice de motorização de 0,54, ou seja, a cada 100 pessoas, existem 54 veículos no município.

Os dados são de um levantamento inédito do DetranRS divulgado nessa Semana Nacional de Trânsito e apontavam que em junho de 2020, a cidade possuía 28.781 condutores habilitados, com posição no Ranking de Condutores no RS: 35º município com maior cadastro de CNH no RS. O Índice de Habilitação em Alegrete é de 0,40. A cada 100 pessoas, 40 possuem habilitação (CNH) no município.

Para o diretor da Guarda Municipal César Edenir Rodrigues, a maioria dos acidentes são causados pela imprudência e pressa dos condutores.

Ele destaca que o trânsito está bem sinalizado, mas sempre é possível atestar a imprudência para os acidentes atendidos pela guarda. Outro fator apontado por Rodrigues é a pressa. Quando existem bloqueio de vias para algum tipo de manutenção nas ruas, o motorista que é obrigado a fazer um contorno diferente do habitual costuma infringir as leis e com pressa acaba se envolvendo em algum tipo de colisão.

Colisões somam 118 até julho deste ano

“Há muitos casos de desrespeito à sinalização, cruzam sinal vermelho, ultrapassagens em faixa contínua. Tem que haver mais consciência e prudência dos condutores”, frisou o diretor da GM.