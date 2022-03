Por que há tanta resistência em acondicionar corretamente o lixo nas ruas?

Mas a abordagem deste post é, especificamente, em relação ao lixo mal acondicionado e jogado nos containers de coleta seletiva. Um exemplo ocorreu na Avenida Rondon, bairro Coxilha, quando moradores passaram a reclamar do mau cheiro devido ao acúmulo de detritos que não eram retirados durante a coleta.

Porém, ao verificar o motivo, foi constatado que havia o acúmulo de lixo orgânico que não tinha como os funcionários retirarem pois estavam sem nenhuma proteção, ou seja, se foram colocados no container com a sacola, alguém rasgou por algum motivo e, desta forma, o lixo vai ficando espalhado e sem ter como ser retirado no momento da coleta.

Em contato com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, responsável pela coleta urbana, ele destacou que uma equipe seria enviada com uma retro para que, todo o lixo jogado de forma irregular pudesse ser devidamente retirado e, na sequência com a manutenção que é realizada pela Secretaria do Meio Ambiente, o container fosse lavado.

Essa situação pode ocorrer no momento em que algumas pessoas, em busca de produtos recicláveis, acabam rasgando os sacos e sacolas de lixo, mesmo sendo orgânico, pois muitas vezes não há o descarte correto, eles acabam encontrando recicláveis com orgânico.

Portanto, as duas situações estão incorretas, o fato de rasgar as sacolas e sacos, deixando o lixo orgânico solto e, também, o descarte errado. Inúmeras campanhas já foram realizadas pedindo a colaboração e conscientização da população. O container marrom é para descarte do lixo orgânico e o azul para produtos recicláveis. Também é solicitado que as pessoas não façam descartes irregulares de outras regiões da cidade, pois muitos flagrantes já foram feitos de pessoas que colocam resíduos irregulares nos containers. “Já vi pessoas de carroça, de caminhão, caminhonete entre outras deixando grande quantidade de lixo em frente aos coletores, inclusive em dias e horários que não há coleta e os cães acabam rasgando e vira uma sujeira só. ” disse uma das moradoras.