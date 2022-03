Por que não se confirmou novo surto de Covid após Campereada e Carnaval

Você deve ter visto por aí a ideia de que a Ômicron poderia significar o fim da pandemia (porque se ela contaminar a maioria da população, o vírus não terá mais quem infectar). Pode até ser. Mas talvez essa previsão se revele tão ingênua quanto aquele roteiro inicial previsto em 2020, que a pandemia estaria extinta no início de 2021. Enquanto o vírus continuar circulando e infectando muita gente, sempre poderá surgir uma nova variante capaz de mudar o jogo. Ao mesmo tempo, já é possível enxergar o caminho para o futuro da pandemia – que já projeta a quarta dose da vacina.

Mas, diante de tudo isso, uma situação já deu um certo alento em razão das previsões e da realidade pós Carnaval.

Uma semana após os eventos que ocorreram durante o período de Carnaval, sendo os maiores, a Descida dos Blocos e a Campereada Internacional de Alegrete, os números de novos casos positivos se mantém em números aceitáveis, ou seja, muito abaixo do que foi previsto, pois poderia ocorrer um novo surto, após as aglomerações.

Contudo, uma semana depois, embora mais de 700 pessoas tivessem sido testadas, o volume máximo representou apenas 61 casos(novos)no dia 8 de março. Nos demais, se mantém entre 20 e 40 casos.

De acordo com o analista técnico de gráficos da SMS, Marco Dorneles Rego, pode-se dizer que a pandemia pode realmente está chegando a fase da endemia. “Vamos ficar com surtos aleatórios mais pra frente. Por conta de que a imunidade artificial (vacina) ou a biológica (positivo) vai cair gradativamente nos próximos 90 a 120 dias. Projeta-se que poderá ocorrer um outro surto em abril, em função das aglomerações de Páscoa, pelo fim da imunidade (biológica)”- descreveu.

Marco destaca que ainda não chegamos na imunidade de rebanho, pois, para isso, é necessário que toda a população esteja vacinada e também esteja imune biologicamente, mas ainda há pessoas vulneráveis ao vírus.

Um dos fatores que ele acredita que tenha sido quase decisivo para essa fase pós Carnaval, sem um novo surto, foi em razão de ter ocorrido uma grande contaminação em janeiro por conta da Ômicron, que é altamente contagiosa, portanto, muitas pessoas saíram desta fase de contágio há pouco tempo. Foram mais de 6 mil alegretenses positivados em decorrência das festas de final de ano.

Com isso, há muitas pessoas que adquiriram a imunidade biológica e com a vacinal, ficaram livres da infecção durante o período de carnaval, e também pelo fato do surto ter ocorrido em todo Estado e também no Brasil. Com isso, mesmo àqueles que viajaram, ficaram menos suscetíveis ao vírus.

Também existem pesquisas que falam dos super imunes(que nunca contraíram o vírus). O analista descreve que Endemia é o próximo passo de uma Pandemia.

“A pandemia é a circulação de um patógeno a nível mundial, já a endemia é quando ele se estabelece um uma população, causa surtos sazonais, como é o caso dos outros vírus respiratórios gripais.

As previsões são de estabilidade em baixa, em função das imunidades biológicas adquiridas no surto de janeiro, esgotando a possibilidade de vulneráveis contraírem o vírus. Quando tem surtos sazonais estabelecidos por uma determinada questão, por exemplo, Influenza, a cada período, eles, circulam na população, independente de qualquer coisa – explicou Marco.

O PAT também, fez contato com as farmácias e todas descreveram que o número de testes está muito abaixo do esperado em relação à procura que ocorreu em janeiro, além de ter um número muito alto de negativados.

Atualmente são 18.683 casos confirmados e 18.162 recuperados. Há 199 casos ativos no Município. Foram realizados 52.889 testes, sendo 34.206 negativos, 18.683 positivos e 322 óbitos em Alegrete.

Há 05 alegretenses com Covid-19 internados na Santa Casa de Alegrete, 02 na UTI adulta e 03 no hospital de campanha. Esses são dados do Boletim Epidemiológico de 10 de março de 2022.