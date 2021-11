Por que o bocejo é contagioso?

Share on Email

No entanto, algumas vezes ele pode ser estimulado por forças externas, conhecido como bocejo contagioso, como quando enxergamos, ouvimos ou pensamos em alguém bocejando e automaticamente bocejamos também.

De acordo com especialistas, o bocejo contagioso é uma forma comum do chamado “fenômeno de eco”, que é uma imitação automática da fala ou ação de alguém.

COMO ACONTECE O BOCEJO CONTAGIOSO?

Muitos pesquisadores acreditam que a o bocejo contagioso está relacionado ao nível de empatia de cada pessoa, ou seja, quando vemos um indivíduo bocejar, o nosso cérebro se coloca no lugar da pessoa e acaba bocejando também. Uma situação parecida é quando a gente vê alguém batendo o martelo no dedo e o nosso corpo se contrai em reação a dor que o outro está sentindo.

Para comprovar a teoria da empatia, estudos comprovaram que o fenômeno ocorre mais entre familiares e amigos, não sendo muito presenciado em meio a desconhecidos.

PESSOAS QUE NÃO BOCEJAM

É uma ação tão involuntária que é quase impossível existir pessoas que resistam e/ou não tenham vontade de bocejar em nenhuma situação, mas existe e geralmente essas pessoas apresentam algum tipo de alteração psíquica como autismo ou esquizofrenia.

Os indivíduos com esse tipo de problema apresentam maior dificuldade de interação social e, por isso, não conseguem se colocar no lugar do outro, não sendo afetadas pelo bocejo.

Crianças com menos de quatro anos também não apresentam o bocejo contagioso, pois a empatia só é desenvolvida a partir dessa idade.

PESSOAS QUE BOCEJAM DEMAIS

Normalmente a falta de sono é o principal fator para que ocorram vários bocejos, pois é um jeito que o corpo achou para avisar que está cansado. Então as pessoas que possuem algum problema que afeta o sono, como depressão, ansiedade, insônia, apneia, problemas cardíacos ou respiratórios e até mesmo o câncer de próstata, podem bocejar além do normal durante o dia.

Além disso, algumas doenças neurológicas podem causar sonolência excessiva como epilepsia e esclerose múltipla e, consequentemente, o número de bocejos aumentam.

