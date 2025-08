Por que os homens morrem e matam muito mais que as mulheres no trânsito; a desproporção é gigantesca

Mas, para além das opiniões e estereótipos, os dados mostram uma realidade que merece ser analisada com seriedade: os homens ainda são, disparadamente, os maiores causadores de acidentes no trânsito, tanto os leves quanto os fatais.

Essa diferença não se limita ao estilo de direção. Envolve comportamentos de risco, faixa etária, tipo de veículo e até mesmo fatores culturais e sociais. Nesta reportagem, o Portal Alegrete Tudo mergulha nos números e nas causas por trás dessa diferença, trazendo dados nacionais que ajudam a entender melhor o que se vê nas ruas da nossa cidade.

Acidentes leves: os homens na liderança

Levantamento da Unicamp em parceria com a startup ZigNET, que analisou mais de 260 mil acidentes no Brasil entre junho de 2021 e junho de 2022, revelou que os homens causaram quase três vezes mais colisões do que as mulheres.

Foram 192.643 colisões provocadas por motoristas do sexo masculino, contra 68.039 por motoristas do sexo feminino.

Em colisões traseiras — um dos tipos mais comuns —, a diferença é ainda mais gritante: 123.633 acidentes causados por homens, contra 40.182 por mulheres.

Nas quedas (geralmente envolvendo motos e bicicletas), os homens também lideram: 52.440 ocorrências masculinas contra 18.000 femininas.

Esses números mostram que, mesmo nos chamados acidentes “leves”, a presença masculina como causadora é dominante.

Acidentes fatais: uma desproporção alarmante

Quando os acidentes resultam em mortes, a desigualdade de gênero se acentua ainda mais. Segundo dados do Ministério da Saúde:

82% das vítimas fatais no trânsito são homens, contra apenas 18% mulheres.

Em São Paulo, por exemplo, em 2022, 92,7% dos condutores mortos eram homens — mulheres representaram somente 7,3%.

Essas estatísticas não significam que mulheres se envolvam menos no trânsito. Elas dirigem, viajam e vivem nas mesmas cidades, mas com muito menor índice de mortalidade e geralmente com mais cautela.

A faixa etária mais envolvida em acidentes

Os dados também revelam um recorte geracional importante:

A faixa entre 18 e 24 anos é a que mais registra acidentes entre os homens — foram 143.199 ocorrências contra 45.044 entre mulheres da mesma idade.

Já entre as motoristas mulheres, a maior concentração de acidentes está entre 30 e 34 anos, com 51.471 casos — ainda assim, bem abaixo do número entre os homens da mesma faixa etária.

Esses números reforçam que o jovem do sexo masculino está mais exposto a riscos no trânsito — por fatores como impulsividade, consumo de álcool, excesso de confiança e desrespeito às normas.

Comportamentos de risco e fatores culturais

Estudos apontam que homens assumem mais comportamentos perigosos no trânsito: dirigem com sono, em alta velocidade, sob efeito de álcool ou sem cinto de segurança. Pesquisas nacionais e internacionais sustentam que as mulheres tendem a ser mais defensivas ao volante, com maior respeito à sinalização e menor propensão ao risco.

Essa diferença de postura não nasce por acaso: é influenciada por cultura, educação e pressão social. O trânsito, nesse contexto, acaba sendo um reflexo da forma como homens e mulheres são incentivados a se comportar desde jovens.

Educação, fiscalização e políticas públicas

Frente a essa realidade, cresce a importância de programas como o Vida no Trânsito, que propõe ações intersetoriais para reduzir acidentes e mortes. As estratégias incluem melhor fiscalização, campanhas educativas direcionadas aos jovens, e incentivo a uma cultura de segurança no trânsito.

Em cidades como Alegrete, essas ações podem ter um impacto direto na vida da população — especialmente considerando o aumento do uso de motos e o trânsito mais intenso em horários de pico.

Homens provocam mais acidentes que mulheres — e essa diferença é mais do que estatística: é um alerta de saúde pública.

Os números mostram que homens respondem por até 93% das mortes no trânsito em algumas regiões, enquanto mulheres, apesar de estarem cada vez mais presentes nas ruas, se envolvem menos em ocorrências fatais.

A faixa etária mais crítica é dos jovens entre 18 e 34 anos, e a mudança desse cenário exige educação, consciência e políticas eficazes.

Promover um trânsito mais seguro em Alegrete e em todo o país passa, antes de tudo, por entender os dados e trabalhar para transformá-los.