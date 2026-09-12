Por que serão seis votos se são cinco cargos? Entenda as eleições de 2026

Quem começa a se preparar para as Eleições Gerais de 2026 pode perceber uma sequência curiosa nos números dos candidatos. Deputados estaduais concorrem com cinco dígitos, deputados federais com quatro, senadores com três e governador e presidente com apenas dois. Mas, além da quantidade de números, existe outra diferença que costuma gerar confusão: o eleitor terá dois votos para o Senado em 2026.

No dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições, o eleitorado brasileiro fará seis escolhas na urna eletrônica. A ordem será: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador para a primeira vaga, senador para a segunda vaga, governador e presidente da República.

Isso significa que não serão seis cargos diferentes. Serão cinco tipos de cargos, mas duas vagas de senador estarão em disputa em cada estado e no Distrito Federal. Em 2026, serão renovadas duas das três cadeiras destinadas a cada unidade da Federação no Senado. Por isso, cada eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes ao cargo de senador.

A regra é diferente em outros anos eleitorais. Quando apenas uma vaga do Senado está em disputa, o eleitor faz somente um voto para senador. Em 2026, como haverá renovação de dois terços do Senado, serão escolhidos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal.

E por que os números têm quantidades diferentes de dígitos?

A explicação está nas próprias regras de identificação numérica das candidaturas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), candidatos a presidente e governador utilizam o número do partido. Para senador, acrescenta-se um algarismo ao número da legenda. Para deputado federal, são acrescentados dois algarismos e, para deputado estadual ou distrital, três.

Os números acima são apenas exemplos para demonstrar a estrutura. Os números oficiais de cada candidato são definidos e registrados pela Justiça Eleitoral.

A lógica permite ampliar a quantidade de combinações disponíveis para os candidatos dos cargos proporcionais. É por isso que deputado estadual utiliza cinco dígitos, enquanto deputado federal utiliza quatro. O TSE estabelece que os candidatos a deputado federal concorrem com o número do partido acrescido de dois algarismos e os candidatos a deputado estadual ou distrital com o número da legenda acrescido de três.

Seis escolhas na urna

A confusão mais comum, porém, pode acontecer justamente na hora de contar quantas vezes o eleitor precisará votar. m 2026, serão seis escolhas. Primeiro, o eleitor votará para deputado federal. Depois, deputado estadual . Na sequência aparecerão dois espaços para senador: primeiro a vaga 1 e depois a vaga 2. Em seguida, governador e presidente.

No caso do Senado, portanto, não basta escolher um candidato e deixar o segundo voto de lado. São duas vagas diferentes em disputa. O eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes. A legislação eleitoral estabelece ainda que, se a mesma pessoa for digitada nas duas oportunidades destinadas ao Senado, o segundo voto será considerado nulo.

A urna também apresenta na tela o nome, a fotografia, o cargo e a sigla do partido ou federação correspondente à candidatura, permitindo que o eleitor confira os dados antes de confirmar o voto. Assim, a sequência de dois, três, quatro e cinco dígitos não representa uma ordem de importância entre os cargos. É apenas uma forma padronizada de identificar as candidaturas de acordo com o cargo disputado