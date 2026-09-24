Por trás do exame: como o laboratório encontra a bactéria que causa uma infecção

É uma bactéria? Qual bactéria? Existe algum antibiótico capaz de combatê-la? Em muitas situações, o laboratório de análises clínicas consegue responder a essas perguntas por meio de exames microbiológicos.

Tudo começa com a coleta do material adequado, que pode ser urina, sangue, secreção, escarro ou outro tipo de amostra, dependendo do local onde existe suspeita de infecção. Quando é indicada a realização de uma cultura, o material é colocado em condições que permitem verificar se algum microrganismo consegue crescer. Havendo crescimento de uma bactéria, o laboratório pode utilizar diferentes métodos para identificar qual é o microrganismo presente.

Mas descobrir a bactéria não é suficiente. É preciso saber também como ela se comporta diante dos antibióticos. É aí que entra o antibiograma, exame que avalia a sensibilidade da bactéria a diferentes antimicrobianos. O resultado permite identificar quais medicamentos apresentam atividade contra aquele microrganismo e quais não são uma boa opção devido à resistência.

Em uma urocultura, por exemplo, o resultado pode mostrar não apenas a bactéria encontrada na urina, mas também seu perfil de sensibilidade aos antibióticos testados.

Essa informação pode ser muito importante para o tratamento, principalmente porque algumas bactérias apresentam resistência a vários medicamentos. Porém, existe um detalhe que muitas pessoas não sabem: o laboratório não escolhe sozinho qual antibiótico o paciente deve tomar.

O resultado do exame é uma ferramenta que será analisada pelo médico em conjunto com os sintomas, o local da infecção, a gravidade do quadro, as características do paciente e outros fatores clínicos.

Também é importante lembrar que nem sempre a cultura consegue identificar a bactéria. Se o paciente já começou a tomar um antibiótico antes da coleta, por exemplo, o medicamento pode dificultar o crescimento do microrganismo, fazendo com que o exame apresente resultado negativo mesmo diante de uma infecção.

Além disso, existem microrganismos que não são facilmente identificados pelos métodos convencionais e que podem exigir outras técnicas de diagnóstico.

Por isso, quando existe indicação de investigação microbiológica, a coleta correta da amostra faz diferença e, sempre que possível, deve ser realizada antes do início do tratamento com antibióticos. Dessa forma, aumenta-se a possibilidade de identificar o agente causador e conhecer seu perfil de sensibilidade.

No fim, o laboratório desempenha um papel importante justamente por transformar uma suspeita em uma informação mais precisa. Em determinadas infecções, ele consegue mostrar qual bactéria está presente e quais antibióticos apresentam atividade contra ela.

Essa informação ajuda o profissional de saúde a direcionar o tratamento e também contribui para o uso mais responsável dos antibióticos, algo fundamental diante do crescimento da resistência bacteriana.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567