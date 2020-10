Produtores de Mel, de Alegrete, receberão certificados do SISBI

Compartilhe













Em breve, os apicultores de Alegrete terão um incremento a mais na produção de mel, alimento nutricional rico e de comércio garantido.

De acordo com o veterinário Gabriel Xarão da Secretaria de Agricultura e Pecuária eles vão receber o certificado do SISIB- Sistema Brasileiro de Inspeção. Com isso vão passar a ter mais possibilidade de vender o mel para fora de Alegrete.

As exigências sanitárias de produção são desde o manuseio de colmeias até a extração e envase do produto.

Em Alegrete, existem mais de 60 produtores de mel e os que estiveram produzindo de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária vão poder receber este certificado e aumentar assim a comercialização e renda.

A Casa do Mel que fica na BR 290 teve sua estrutura aumentada para poder melhor atender aos produtores de mel, que segundo a Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município até dezembro vão estar com está certificação.